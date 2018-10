1.050 afectados de Balears se suman a una demanda colectiva contra los gastos de la hipoteca

La decisión del Tribunal Supremo de frenar los recursos pendientes relativos al impuesto sobre las hipotecas ha retrasado la interposición de una serie de demandas colectivas sobre gastos hipotecarios que tenían que formalizarse en los próximos días y que en Balears implican a unos 1.050 afectados que se han incorporado a la plataforma creada por Adicae. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España sostiene que la sentencia del Supremo del pasado jueves es "plenamente efectiva".

El fallo responsabiliza al banco, y no al cliente, del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, es decir, aquél que se paga por las escrituras ante notario de los créditos hipotecarios, aunque el propio Tribunal Supremo ha anunciado que someterán el contenido de esta sentencia al pleno de la institución, para que decida si lo confirma o lo revoca.

Una circunstancia que coincide con la inminente interposición, por parte de ADICAE, de 60 demandas colectivas en toda España contra los gastos hipotecarios, entre ellos este al que hace referencia el fallo del Alto Tribunal.

El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, ha explicado que en las últimas horas está acudiendo mucha gente a la asociación para informarse, por lo que esperan que se incremente el colectivo de los afectados por unos hechos que, en su opinión, reflejan el "abuso y engaño de la banca"

En Balears hay unas 250.000 hipotecas vivas, es decir, que todavía no se han terminado de pagar. Dice Herrero que tienen "muy claro" que todas las hipotecas tienen derecho a reclamar. Incluso entienden que este derecho podría hacerse extensivo a aquellas que ya han sido amortizadas: "Nosotros tenemos muy claro que todas aquellas hipotecas que hayan tenido la condición abusiva por la que se les imponía el impuesto, entre otras cosas, tienen derecho a reclamar. En el caso de las hipotecas vivas, aquellas en que el contrato todavía está en vigor, no hay ninguna discusión, pero podríamos entender incluso que en aquellas hipotecas ya amortizadas, ya pagadas y canceladas, también tendrían derecho a reclamar, porque estamos hablando de una cuestión que no prescribe. No es como otras cuestiones legales que tienen un plazo sino que en materia de condiciones generales, de cláusulas abusivas y de abuso a los consumidores no hay plazo de prescripción".

Según Adicae, la sentencia del TS es "plenamente efectiva", porque incluso hay jueces en distintos casos previos que han fallado a favor de que sea el banco el que pague el impuesto de escrituras. Por tanto consideran que existe "un legítimo derecho" adquirido, que esperan que ratifique el Tribunal Supremo: "Antes de que surgiera esta sentencia última, habiendo ya una posición del Supremo en aquel momento que decía que el impuesto lo debía pagar el usuario, había muchos jueces en España que estaban dictando lo contrario, por eso decimos que hay un legítimo derecho a reclamar y, en todo caso, vamos a tratar de que el Supremo en acto de responsabilidad no haga cosas extrañas sino que, si lo que quiere es clarificar la situación, lo clarifique reiterando la nueva doctrina que establece que el el banco el que debe hacer frente al pago del impuesto".

El lunes Adicae ha convocado asambleas en distintas ciudades españolas, entre ellas Palma. Subrayan que es imprescindible que los consumidores digan "basta ya" frente a una banca que, dice, sigue operando "con privilegios propios del siglo XIX": "Es tan relevante la cuestión que entendemos que es imprescindible la reacción colectiva de los consumidores como colectivo, como grupo que va a decir basta ya de permitir que esta banca que tenemos a día de hoy en España opere con prácticas y privilegios propios del siglo XIX".