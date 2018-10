Alrededor de 300 personas protestan por la falta de seguridad viaria entre la Real y Establiments

Alrededor de 300 personas han participado este sábado en la manifestación convocada por los vecinos de Establiments y el Secar de la Real para pedir aceras y más frecuencias de bus que les conecte con el centro de la ciudad, a cuyo municipio pertenecen estos barrios. Denuncian la falta de seguridad viaria y para demostrarlo han protagonizado una marcha por la carretera que lleva a estos dos núcleos de población.

Con el lema de "Volem voreres ja", los vecinos denuncian la falta de seguridad en los desplazamientos por la calle mayor, y según explica el portavoz de la asociación de vecinos de Establiments, Ángel García, esta situación contradice las normas de seguridad vial: "Básicamente reivindicamos tener seguridad en los desplazamientos por nuestra calle mayor, que es la carretera de Esporlas, la travesía por el núcleo del Secar y Establiments, que no tiene aceras o son muy peligrosas. Esto está en contradicción con las leyes de seguridad vial, está prohibido circular por una carretera donde no haya acera, no podemos compartir espacio con los coches y estos tienen además prioridad continua, poniendo en riesgo la seguridad física de los ciudadanos de Establiments".

Otro motivo de denuncia es la reducción de la frecuencias en la línea 16 de la EMT, que conecta las barriadas con el centro de Palma. Según explica el propio García, desde esta bajada de las frecuencias la línea está cada vez menos operativa: "Solo tenemos una línea de autobús, la que nos permite conectarnos con el resto de la ciudad y desde mayo nos han quitado frecuencias hasta hacerla poco operativa. Mucha gente ha dejado de utilizar el autobús, y no compartimos en absoluto la explicación de la EMT, que dice que en la zona de subida de General Riera funciona un poco mejor. A nosotros nos han quitado una cuarta parte de los autobuses".

Los manifestantes han recorrido la carretera para poner de manifiesto el riesgo que entraña este tramo de la vía para la circulación de peatones y vehículos.