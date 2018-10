300 pasajeros del Talgo Barcelona-Cartagena se quedaron atrapados en Tarragona por la lluvia

Unos 300 pasajeros de un tren Talgo Barcelona-Cartagena que salieron a las 15.00 horas de ayer de la capital catalana han quedado atrapados de madrugada durante horas en Ulldecona (Tarragona) debido al corte de las vías a consecuencia de la lluvia.

La circulación en la línea Castellón-Tarragona se encuentra interrumpida a su paso por la estación de Vinaros, debido a las condiciones meteorológicas en la zona. — INFOAdif (@InfoAdif) 19 de octubre de 2018

Renfe ha informado esta mañana de que el corte de las vías a la altura de Vinaroz (Castellón) ayer a las 17.30 horas afectó durante 12 horas a un total de 15 trenes regionales y AVE que circulaban por el corredor Mediterráneo.

Solo uno de ellos, el que salió de Barcelona a las 15.00 horas, se vio atrapado por la tromba de agua, que impidió al convoy seguir viaje y también evacuar a los pasajeros por carretera.

#INFO Debido a la incidencia Alvia 1162 se encuentra estacionado en Benicarló (Castellón) y Talgo 165 en Ulldecona (Tarragona). https://t.co/S4lemPxwFe — InfoRenfe (@Inforenfe) 19 de octubre de 2018

Los 300 pasajeros que viajaban en ese tren vieron interrumpido su viaje a las 17.30 horas, cuando el convoy se paró en la estación de Ulldecona debido al corte de vías que se había producido un poco más al sur, en Vinaroz.

Según Renfe, a los pasajeros del resto de trenes que iban a circular en las próximas horas por esa vía y que no habían salido aún de su destino se les ofreció la posibilidad de recuperar el importe del billete.

Asimismo, se habilitaron autocares para sortear el corte de las vías en Vinaroz y se activaron otros para cubrir por carretera el trayecto entre Barcelona y Valencia y viceversa, y también entre las estaciones de L'Aldea (Tarragona) y Castellón.

Sin embargo, los pasajeros del Talgo no pudieron ser evacuados de la estación de Ulldecona debido a que los autocares que habilitó Renfe para ello no pudieron llegar a la estación, ya que la lluvia había anegado la rotonda de acceso y no podían circular.

Esos autocares fueron finalmente enviados a Castellón para recoger a otros pasajeros atrapados en otros trenes afectados por el corte de vías, según Renfe.

Hacia las 23.30 horas de la noche, la compañía ferroviaria retrocedió el tren hasta la estación de L'Aldea y ofreció a los pasajeros del Talgo la posibilidad de volver a Barcelona y desde allí coger un tren hacia Madrid y luego otro hacia el Levante, o esperar en ese lugar a que se abrieran nuevamente las vías.

Quienes esperaron la reapertura de las vías han podido continuar viaje a las 05.30 horas de la mañana y en su mayoría ya han llegado a su destino, unas 14 horas después de iniciado su viaje, mientras que la mayoría de quienes optaron por retroceder a Barcelona y continuar viaje vía Madrid aún no han acabado su trayecto.

Un portavoz de Renfe ha asegurado a Efe que la compañía pidió ayuda externa a los Bomberos y a la Cruz Roja para atender a los pasajeros atrapados, que recibieron agua y comida.

El portavoz ha destacado que Renfe intentó "buscar las mejores soluciones" ante una situación meteorológica muy adversa que mantuvo cortada las vías de la zona del Levante durante doce horas.

Algunos de los pasajeros afectados se han quejado en las redes sociales de lo que consideran poca previsión de Renfe, ya que estaban activadas las alertas ante las previsiones de fuertes lluvias.

@Inforenfe ¿Alguna información sobre el Talgo 00165? Llevamos desde algo más de las 17:40 parados en Ulldecona. — Mª del Mar Micó (@MadelMarMR) 19 de octubre de 2018

Los pasajeros del Talgo 00165 llevamos desde las 17:40 h.parados en Ulldecona son las 23:30 h.Dos bebes en el tren y sin saber que pasará con nosotros — lamaletadeleducador (@lamaletadeleduc) 19 de octubre de 2018