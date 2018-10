Garitano: "Es importante encadenar buenos resultados para ir hacia arriba"

17 días después del ultimo triunfo de la real en Bilbao ante el Athletic, el entrenador de la Real sociedad, Asier Garitano busca el priemer triunfo de la temporada en casa ante la visita el lunes a Anoeta del Girona.

Tras la penúltima sesión de entrenamiento efectuada esta mañana en zubieta en , el técnico de Bergara ha comparecido ante los medios informativos en la previa del partido ante el conjunto gerundense

Dos semanas largas tras el parón:"Han sido dos semanas bastante tranquilas y este parón nos venía bien para recuperar jugadores. Tenemos a Juanmi, Diego está entrenando sin problemas, a Navas le ha venido bien y Januzaj va con calma.Hay que ir con cuidado porque lleva sin jugar desde junio”

Regreso de Eusebio a Anoeta: “Me gusta mucho su estilo, él es una bellísima persona y aquí se pudo ver un gran fútbol durante dos años y medio. Seguro que va a tener un gran recibimiento porque se lo merece. Cuenta con una gran plantilla, es un equipo que maneja un buen trato de balón y juega con ritmo. Hay que ir con cuidado. Despliegan ese juego combinativo desde atrás que a Eusebio le gusta mucho e intentan dominar”.

Olfato goleador del pichichi’ Stuani. “Lleva dos temporadas espectaculares, tiene un gran talento y efectividad”,

Encadenar dos buenos resultados:"Sería muy importante enlazar dos buenos resultados seguidos. Ya hemos visto el Alavés donde se ha puesto. Estoy bastante contento de lo hecho, pero espero poder competir y jugar un poco mejor cada vez"

Idea de equipo ante el Girona:" La victoria en el derbi no me condiciona para elegir la alineación. Cada partido es una historia diferente y quiero que todo el mundo esté enchufado antes de la Copa. Que crea que puede jugar. Sé que es difícil pero me ha funcionado ir dando protagonismo a diferentes jugadores y voy a seguir así. Espero en seguir manteniendo ese equilibrio y que el equipo vaya a más. Estoy bastante contento con lo que hemos hecho hasta ahora”.

Celta, rival en la Copa: "Una derrota en casa hace daño. Empezó muy bien, con nueve puntos en cuatro jornadas, pero ahora parece no estar tan bien, aunque todo está muy igualado. Estamos hablando de un buen equipo, que ha cambiado de entrenador. Afrontaremos la eliminatoria de Copa con la mayor intención de poder pasar, iremos a por ella", ha anunciado.