¡Levantazo!

El VAR es el mejor invento de la historia del fútbol. Si no existiera, en el minuto 13 de partido el resultado habría sido 1-1, pero los árbitros encargados de repasar las jugadas conflictivas corrigieron dos decisiones clave del árbitro principal. La primera, por una mano de Varane que el árbitro había sacado fuera del área, pero que las imágenes demostraron que era dentro. Era el 0-2 porque antes Morales se había aprovechado de un error del propio Varane para regatear a Courtois y marcar a puerta vacía. Y la segunda jugada polémica fue en el área opuesta. Remate al larguero de Mariano, el balón baja y bota en la línea de gol y Asensio lo empuja para dentro. El árbitro inicialmente da gol, pero el VAR demuestra que Asensio estaba en fuera de juego cuando remató Mariano. Chapeau para el nuevo instrumento tecnológico implantado esta temporada en la Liga. De un 1-1 sin VAR se paso a un correcto y legal 0-2 con él.

FICHA TÉCNICA 1 - Real Madrid: Courtois; Odriozola (Bale, m.46), Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Isco (Benzema, m.60); Lucas Vázquez, Marco Asensio (Ceballos, m.60) y Mariano. 2 - Levante: Oier; Cabaco, Postigo (Chema, m.76), Rober Pier; Jason, Campaña, Rochina (Doukouré, m.67), Bardhi, Toño; Morales y Roger (Boateng, m.79). Goles: 0-1, m.6: Morales. 0-1, m.13: Roger de penalti. 1-2, m.72: Marcelo. Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Marcelo (93) por el Real Madrid; y a Cabaco (53) y Jason (89) por el Levante. Incidencias: encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander, disputado en estadio Santiago Bernabéu ante 63.423 espectadores. Se rindió homenaje al delegado Agustín Herrerín y se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Real Madrid Fernando Serena.

A partir de ahí, y durante el resto de la primera parte, el partido estuvo completamente abierto. El Madrid tuvo varias opciones para recortar distancias, con hasta cinco intervenciones de Oier Olazábal, pero el Levante también dispuso de varias contras para ampliar su ventaja. De hecho, en una de ellas también intervino el VAR, pero en esta ocasión para anular un gol de Rochina por fuera de juego de Toño. A mí no me lo pareció ni tras la repetición, pero si habíamos aplaudido al VAR en las dos ocasiones anteriores, tendremos que darle la razón también en ésta. Ellos verían una repetición que los demás en ese momento no vimos.

En la segunda parte el guión estaba claro. Al Madrid no le quedaba otra que volcarse en ataque y era lógico que generaran varias ocasiones de gol. Pero de las muchas que crearon sólo acertaron en una, en el gol de Marcelo que no les sirvió para nada. En el resto, unas veces Oier Olazábal, hasta en once paradas, y otras veces los postes, dos largueros de Mariano y un palo de Benzema, evitaron que el conjunto merengue al menos empatara el partido.

Chapeau para el Levante que ya es el Levante del final de la pasada temporada. Quizá no había dejado de serlo nunca, pero lo cierto es que los resultados no eran los mismos. Cierto era cierto también que el equipo había encajado demasiados goles y, por lo tanto, acierto total de Paco López el cambiar el sistema a los tres centrales para corregir ese defecto. Desde entonces, tres victorias consecutivas frente al Alavés, al Getafe y al Real Madrid, las dos últimas fuera de casa.