Las familias numerosas se olvidan de las críticas y premian a la Generalitat

La vicepresidenta Mónica Oltra ha recogido este sábado el galardón, durante la celebración del XI Encuentro Nacional de Familias Numerosas que se celebrará en Zaragoza.

Se reconoce especialmente el esfuerzo de la Generalitat para agilizar la tramitación de los carnets de familias numerosas en la Comunitat Valenciana

Valencia. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha expresado su “emoción” por el reconocimiento que la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha hecho al departamento de Igualdad por su apoyo a las familias numerosas. En este sentido, ha afirmado que con “pequeñas mejoras” se facilita mucho la vida a este colectivo.

La vicepresidenta ha explicado que la Federación Española de Familias Numerosas ha reconocido las políticas puestas en marcha por la Generalitat a favor de la protección y apoyo público a este colectivo y, en concreto, por el esfuerzo realizado para agilizar la tramitación de los títulos de familias numerosas en la Comunitat Valenciana y poder acceder así a los beneficios que esto comporta.

“Hemos realizado unas pequeñas modificaciones en la tramitación del carnet de familia numerosa pero que facilitan la vida enormemente”, ha afirmado Oltra, quien ha explicado que los cambios en la legislación estatal en esta materia a partir de 2015 unido a la falta de personal suficiente en la Administración como consecuencia de los recortes de anteriores gobiernos, “provocó una situación de retrasos en la expedición y renovación de los carnets de familia numerosa”.

Con el fin de combatir esta situación y “evitar los perjuicios que esto podría ocasionar a las familias numerosas”, Oltra ha explicado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas puso en marcha un conjunto de medidas en la tramitación para agilizar las tramitaciones que mejoraron notablemente la situación, como la expedición de título temporales con una vigencia de tres meses y el refuerzo de las plantillas en las Direcciones Generales durante el segundo semestre de 2017 y 2018.

La consellera ha apuntado que esta gestión “ha permitido mejorar la eficiencia” de forma que, actualmente, todos los expedientes se resuelvan en el plazo de poco más de dos meses desde el momento de la solicitud en el caso de las provincias de Valencia y Alicante y en tan solo un mes en el caso de Castellón.

Además, se han introducido modificaciones para evitar la necesidad de renovación anual, facilitando así que las familias numerosas accedan a los beneficios a los que tiene derecho con mayor tranquilidad.

Entre ellas, destaca que las familias de categoría especial que no accedan a esta por el requisito de la renta mantienen la misma categoría hasta que el último hijo o hija deje de cumplir los requisitos. Por otra parte, la renovación por estudios sólo tiene que realizarse una vez por cada hijo o hija.

Gracias a la implementación de esta medida, en dos años se ha logrado reducir de un 70% a un 30% los casos en los que las renovaciones se hacían con una vigencia de un año o menos tiempo.

A las medidas ya aplicadas se suma desde esta semana a la puesta en marcha de la tramitación electrónica para la solicitud de estos títulos, una medida más que busca mejorar la tramitación de este reconocimiento.

En este sentido, Mónica Oltra ha afirmado que las familias numerosas son, junto con las monoparentales, “un colectivo de especial vulnerabilidad y la falta de recursos o el empobrecimiento se ceba con estas familias”. Por ello, en la Comunitat Valenciana “hemos protegido a estas familias por su vulnerabilidad y también hemos crecido en familias numerosas, ya que hay muchas que aún no saben que tienen derecho a ese título”. Por ello, ha recordado que se ha puesto en marcha una campaña para que se conozcan tanto los tipos de familias numerosas como los beneficios.

Para la concesión del premio se ha valorado también otras iniciativas promovidas por la Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad.

Entre ellas, cabe destacar que la Conselleria instó en 2017 un cambio en la Ley estatal 40/2003, de Protección de Familias Numerosas con el fin de que situaciones familiares como los casos de custodia compartida, parejas no casadas, familias reconstituidas, etc. no sean discriminadas en su acceso al reconocimiento como familias numerosas, de forma que se atienda la mayor diversidad de estructuras familias que existe actualmente en nuestra sociedad.

También, desde la Conselleria se ha impulsado un acuerdo con los municipios de la Comunitat Valenciana para ampliar y consolidar los beneficios para familias numerosas y monoparentales.

Los premios José Ramón Losana fueron creados en 2006 por la Federación Española de Familias Numerosas con el nombre del impulsor y expresidente de esta entidad, fallecido en 2005, quien dedicó gran parte de su vida a mejorar la protección y los derechos de estas familia.

Los galardones reconocen la labor de aquellas entidades públicas y privadas que, en el marco de su actividad, están apoyando a la familia y, en especial, a las familias numerosas.