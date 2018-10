No, Parejo, no ha sido un gran partido

Que el Valencia tenga más posesión que el Leganés y juegue más tiempo en campo contrario que en el propio no es hacer un buen partido. Que el equipo de Marcelino bote diez saques de esquina no es hacer un buen partido. Generar tres ocasiones en un arréon final tras hora y pico bastante insustancial no es hacer un buen partido.

Parejo, que -las cosas como son- fue providencial en la jugada del gol de Gayà y en la mejor ocasión de Gameiro casi sobre la campana, si vio un gran partido del Valencia. Solo debió verlo él, porque Mestalla despidió a los jugadores que quedaban sobre el terreno de juego (Gameiro pasó olímpicamente de agradecer el apoyo de los aficionados) con pitos y un disgusto morrocotudo. Se acaba octubre y el respetable no ha visto ni una victoria del murciélago como local.

Y no lo ha visto porque, digan lo que digan Parejo, Marcelino o el mismísimo Peter Lim, a este Valencia de Champions le falta mucho fútbol. No es la primera ni la segunda vez esta temporada que el dominio del equipo no se traduce en ocasiones ni siquiera en disparos desde la frontal. Que los jugadores encargados de acertar en el último pase no tienen el acierto o la frescura necesaria para hacer la diferencia.

En ese sentido, no ha habido ni un solo 'gran partido' en toda la temporada. Y ya van once oficiales. Es, como mínmo, para preocuparse. Por mucho que el capitán del barco aparente lo contrario.