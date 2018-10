Javier García, un alcalde trabajador

Se llama Javier García Rojo, tiene 34 años y lleva ocho presidiendo el Ayuntamiento vallisoletano de Pollos. Esta responsabilidad no le resta tiempo para dedicarse a su profesión de ganadero que realiza los días de la semana desde primera hora de la mañana compatibilizándola con su cargo de Alcalde del municipio.

Javier García (PSOE); señala que muchas veces recibe a los vecinos en la explotación ganadera en la que trabaja con las ovejas: “Los vecinos ya saben dónde estoy y muchos vienen aquí por la mañana para consultarme sus dudas sobre cualquier tema relacionado con el Ayuntamiento”.

El primer edil de Pollos dedica todo el día a trabajar, primero en la nave ganadera de ovino y después en el Ayuntamiento: “Todos los días me levanto a las seis de la mañana; -señala Javier García- para ordeñar a las ovejas, después tengo que darles de comer y a media mañana almuerzo, después descanso un poco y otra vez a ordeñar hasta las ocho de la tarde”.

Tras el almuerzo aprovecha para ir al Ayuntamiento a despachar los temas pendientes, aunque ahora todo es más sencillo: “Ahora con los avances tecnológicos puedo firmar todos los documentos municipales a través del teléfono móvil, con el sistema de firma digital y eso me facilita las cosas”.

Javier García Rojo reivindica que los alcaldes cobren lo justo pero también entiende que no puede cobrar como si tuviera una dedicación exclusiva: “La gente me dice que con lo que gano de alcalde no me da para vivir, pero yo creo que no se pueden cobrar dos mil euros al mes como gana algunos alcaldes, en un municipio como Pollos”. En el caso de Pollos, si podría establecerse un sueldo de 900 o mil euros al mes, pero no es mi caso, ya que cobro 5 mil euros al año porque yo vivo de mi trabajo con las ovejas y no del Ayuntamiento”. De hecho más de una vez tiene que cubrir de su propio bolsillo algunos gastos puntuales que corresponden a su labor en la alcaldía.