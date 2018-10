Mohamed en manos de la directiva

Ser entrenador es complicado si los resultados no acompañan. Pero si además de no acompañar los resultados tampoco acompaña el juego, la situación se vuelve insostenible. El Celta acumula seis jornadas sin ganar y ha encajado la tercera derrota del curso este viernes en Balaídos. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué complica la situación de Antonio Mohamed en Vigo?. El técnico llegó con un discurso que caló entre la afición y sus primeros partidos invitaban al optimismo. Buenos resultados aunque en el campo faltaba algo. Nadie se sentía identificado con lo que veía. Si no gusta el estilo propuesto y además no llegan los resultados, ese desorden se puede convertir en un caos de difícil arreglo.

Al aficionado del Celta no le gusta lo que ve en Balaídos y fuera. No se siente identificado con un equipo que no sabe todavía a qué juega y en el que los jugadores andan perdidos por el terreno de juego. No gusta el Celta de Mohamed, que aunque rece el "la actitud no se negocia" el estilo sí debería poder ser negociado. Y el Celta no está configurado para el estilo de juego que abandera Mohamed.

El partido de ayer fue la gota que colma el vaso. Ya no era tan importante el resultado como agradar con el juego. Y aunque el equipo mejoró, a raíz del gol volvieron a aparecer los fantasmas.

El técnico está pendiente de un hilo que podría romperse este mismo fin de semana. Mohamed sabe que tiene las horas contadas en Vigo y que depende de la directiva "esto es así. El entrenador depende de los resultados. Eso depende de la directiva y yo trabajaré hasta que me digan que no va más. Nos presentamos rodos los días a trabajar con humildad, unos días van las cosas y otros no. Espero estar entrenar el lunes y preparar el partido ante el Eibar".

En su discurso Mohamed se acordó de la situación que atravesó el Celta a la llegada del Toto Berizzo "hay otros entrenadors que estuvieron diez partidos sin ganar y luego renacen. En el fútbol existen situaciones que exceden a uno".

Realmente parece que Mohamed está superado por su situación en el Celta de Vigo. Solo falta saber si la directiva, también presionada por los resultados y por la grada, sigue confiando en el entrenador o busca un cambio de rumbo antes de que la situación sea demasiado difícil de enderezar.