Aragón debate intensamente este fin de semana sobre despoblación

La comunidad habla este fin de semana sobre el descenso poblacional en el medio rural. En este plano teórico se enmarca el foro de debate, el primero de los que llevarán a una ruta por toda España, del PSOE para combatir la falta de habitantes en los pueblos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Luis Planas, y la Comisionada del Gobierno Frente al Reto Demográfico, Isaura Leal (que no ha atendido a los medios de comunicación), han participado en el Palacio de Congresos de esta jornada. Planas ha detallado cómo trabaja su ministerio en los territorios más amenazados por la despoblación y 3 son sus grandes retos: el primero, conseguir la incorporación de jóvenes al sector agroganadero: "Para incorporar más jóvenes hace falta apoyar de manera suficiente a los que apuesten por ello. hasta ahora solo se ha producido por goteo. Debemos conseguir revertir esa tendencia y la pirámide poblacional, consiguiendo que los jóvenes se incorporen a la actividad económica del campo", ha dicho Planas. También las mujeres, "es impresionante lo que las mujeres rurales hacen hoy en España. Ese es uno de los puntos que lleva España en la próxima PAC, la perspectiva de género", ha añadido el ministro, que ha añadido su último reto, el de digitalizar el medio rural, para el que el Ministerio de Economía destina 51 millones de euros.

De la teoría a la práctica

Esta semana, el Ministerio de Agricultura ha entregado su premio de excelencia a la Innovación a la residencia de mayores de Romanos. Un servicio privado, en marcha desde hace 3 años en esta población de apenas 100 habitantes, que está sirviendo para crear empleo y futuro.

Marta Reinares es su impulsora. Ha creado 19 puestos de trabajo que han servido para fijar habitantes en una zona especialmente golpeada por la despoblación, el Campo de Daroca. Y eso, a pesar de los inconvenientes: "Yo quiero fijar población, pero no he encontrado nadie que alquilara una casa, el ayuntamiento no tiene dinero y no han podido, lo entiendo. He tenido que comprar una casa y convertirla en cuatro viviendas, donde cinco trabajadoras han venido con sus respectivas familias". La residencia de Romanos cuenta con 25 plazas, 15 de ellas de centro de día.

O el caso de Eva Creus, veterinaria y consultora de producción animal. Apasionada por la horticultura, en enero ha puesto en marcha un centro de jardinería terapéutica en San Mateo de Gállego. Relativamente cerca de Zaragoza, a donde viaja por ayudas o clientes, no se planteó moverse a la capital para emprender. "La parte buena del pueblo es que puedes tocar más directamente a los ayuntamientos. Como mi proyecto va de plantas y horticultura, tengo la suerte de tener un gran espacio que solo me lo da el pueblo".





El Castellar y Allepuz

La Provincia de Teruel, afectada intensamente por la falta de habitantes, este fin de semana duplica su actividad sobre este problema. En El Castellar celebran unas jornadas de análisis que bajo el título "Compromiso para la supervivencia de nuestros pueblos" con las que pretenden visibilizar el trabajo que desarrolla la sociedad civil en pueblos de menos de 100 habitantes para evitar la pérdida de población. Próximamente también se realizarán en Palomar de Arroyos y Bueña. En estas jornadas se dará a conocer un manifiesto que recoge todas las demandas que el medio rural tiene planteadas y que será remitido al resto del movimiento vecinal español. Los organizadores esperan contar con un total de 180 inscritos distribuidos en las 3 jornadas en las que participarán representantes de la DPT, grupo Leader AGUJAMA, Universidad de Zaragoza, Dinópolis, CEPAIM, Soria Ya! y la Otra Guadalajara. En Allepuz, también turolense, se celebra este fin de semana el primer festival contra la Despoblación.