La UD Las Palmas se reencuentra con el gol (3-0)

Las Palmas dejó atrás su divorcio con el gol. Bastó menos de un minuto para que Sergio Araujo, aprovechara un lanzamiento de Alberto de la Bella, al saque de una falta, para conseguir desconectar la resistencia numantina. Fue un comienzo magnífico. A partir de ahí el Numancia se hizo dueño de la posesión, pero sin apenas filo. El equipo de Manolo Jiménez tuvo la energía adecuada para volver a ver su portería a cero. De la Bella repitió otra acción, en donde en la posición de lanzador de faltas, la colgó con tal acierto, que Rafa Mir no tuvo más remedio que poner de testarazo el dos a cero.

Conviene decir que a partir de ahí, la UD cerró el partido. El Numancia hacía los movimientos, pero Raúl no pasaba calamidades en la portería. Para guinda del pastel , el conjunto visitante se quedó con diez futbolistas en la segunda mitad, por la expulsión de Escassi, tras una agresión a Mesa. Fue el tinerfeño, quien precisamente se adueñó del balón para cascar el tercero y definitivo gol. Antes, Rafa Mir, volviía a demostrar que es un delantero del que no puede prescindir Jiménez; dispuso de un par de oportunidades en la segunda parte, y demuestra que está en estado de gracia.

Las Palmas necesitaba esto: un partido que se pusiera de cara muy pronto para ahogar cualquier síntoma de ansiedad. Lo logró el equipo ganando un partido gracias a su espléndida pegada.

3 - Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, David García, Cala, De la Bella; Ruiz de Galarreta (Blum, min. 82), Javi Castellano, Timor, Araujo (Pekhart, min. 86); Rafa Mir (Maikel Mesa, min. 63) y Rubén Castro.

0 - Numancia: Juan Carlos; Nacho, Atienza, Dani Calvo, Ripa (Viguera, min. 60); Diamanka, Escassi, Fran Villalba (Noguera, min. 52); Yeboah (Guillermo, min. 68), Higinio y Marc Mateu.

Goles: 1-0, min. 1: Araujo. 2-0, min. 20: Rafa Mir. 3-0, min. 76: Maikel Mesa.

Árbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco). Expulsó por doble tarjeta amarilla al jugador visitante Escassi (min. 73). Además, amonestó a sus compañeros Yeboah, Dani Calvo y Fran Villalba, y a los locales Timor, Rafa Mir, David García y Blum.