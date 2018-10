La gota fría deja ya más de 200 litros y destroza la pasarela de acceso a la Cueva del Gato

El temporal que está azotando Málaga ya ha dejado más de 200 litros de agua por metro cuadrado en la serranía de Ronda según Hidrosur. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en vigor el aviso rojo por lluvias en la comarca de Ronda hasta las tres de la tarde cuando se espera que el temporal comience a remitir. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales aunque sí materiales ante las inundaciones que están sufriendo viviendas, locales comerciales y algunos garajes de la ciudad.

El carril del ‘Arroyo de las Culebras’, ha tenido que ser cortado ante la crecida del agua que ha anegado la vía que conecta el barrio de Padre Jesús con el de San Francisco. Precisamente aquí se han vivido momentos de gran tensión después de que las intensas lluvias hayan provocado el derrumbamiento de uno de los muros laterales del colegio Fernando de los Ríos, momento que ha sido recogido por la cámara de una vecina que sorprendida y asustada, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo.

Ahora, está activado el Plan de Emergencias Provincial por inundaciones. Todos los grupos integrantes del mismo en Ronda, están trabajando, encontrándose el puesto de mando en la Jefatura de la Policía Local Ronda.

Recordamos que ante cualquier incidencia, deben al 092 o 112.

En cuanto a las comunicaciones, de momento sabemos que la carretera que une Ronda y Benaoján, (MA-7401) se encuentra cortada al tráfico por la Guardia Civil después de que el agua impida el tránsito de vehículos por esta zona. Además, la crecida del río Guadiario ha provocado importantes daños en algunos puentes del término municipal de Benaoján. El más afectado ha sido el de la Cueva del Gato, una pasarela de reciente construcción que no ha soportado la intensidad del agua y se ha vuelto a derrumbar. También el puente que da acceso hacia el Charco de la Barranca y Jimera de Líbar ha quedado completamente tapado por la crecida del río. En esta zona, de hecho, algunas de las casas que se encontraban más cercanas han quedado completamente inundadas.

La alcaldesa del municipio, Soraya García, pide que en la medida de lo posible se evite coger el coche por esta zona debido al riesgo que esto conlleva, algo que no están teniendo en cuenta algunos conductores.

Por su parte, desde Arriate se insiste también en evitar discurrir por zonas cercanas a ríos, pantanos o arroyos debido a la posibilidad de que se desborden tal y como ha ocurrido con el Guadalcobacín, que la elevada crecida del nivel de agua ha dejado incluso incomunicadas a varias familias en sus casas de campo.

Otra de las carreteras que permanece cortada al tráfico en este momento es la A-369, que conecta la ciudad de Ronda con el municipio de Alpandeire.

El tránsito ferroviario también ha sufrido modificaciones en toda la provincia quedando suspendidos numerosos desplazamientos que unen Málaga y Sevilla.

Desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía se realizan una serie de recomendaciones para la ciudadanía:

- Mantén la calma, corta cualquier situación de pánico, bulo o rumor y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos competentes en el lugar o a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales.

- Cierra y asegura bien puertas y ventanas para evitar daños por la fuerza del agua y/o el viento y desconecta todos los aparatos eléctricos.

- No toques ningún aparato eléctrico que esté conectado y mojado.

- No estaciones vehículos ni acampes en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.

- Prepárate para abandonar tu vivienda y acudir al lugar preestablecido si consideras que tu vivienda está en peligro o así lo ordenan las autoridades competentes.

Si tienes que abandonar tu casa y siempre que haya tiempo para ello: Recoge la documentación de toda tu familia y la tuya propia, así como un pequeño botiquín, alimentos, ropa de abrigo y objetos valiosos poco voluminosos, linterna y radio de pilas secas. Desconecta la electricidad, el gas y el agua.

Recomendaciones para conductores:

- Evita los desplazamientos en la medida de lo posible, especialmente de noche cuando los obstáculos son más difíciles de detectar. Si pese a todo debes viajar, infórmate del estado de las carreteras.

- Ten en cuenta que una pequeña depresión en el nivel de la carretera puede tener una considerable profundidad de agua.

- Presta atención a los corrimientos de tierra y socavones y a cualquier obstáculo en la vía.

- Cuidado con los charcos y balsas de agua, si has entrado en una circula con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo. Los frenos no funcionan bien si están mojados, por lo tanto, comprúebalos varias veces después de haber pasado.

- No te la juegues, no cruces jamás un lugar inundado con el vehículo.

- Prepárate para abandonar el vehículo y diríjete a las zonas más altas si el agua empieza a subir de nivel en la carretera, tu vehículo se atasca o si el agua sube por encima del eje de la rueda.

- Si el vehículo está sumergiéndose en el agua y encuentras dificultades para abrir la puerta sal por la ventanilla sin pérdida de tiempo.