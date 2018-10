El agente de Valle acusa al árbitro de mentir en el acta

Rodrigo Fernández Lovelle ha acusado a Saúl Ais Reig de mentir en el acta del partido ante el Córdoba. El colegiado alicantino apuntó que Valle le había llamado "sinvergüenza de mierda" y que lo había hecho con reiteración. A la espera del dictamen del Comité de Competición, al berciano podrían caerle hasta seis partidos de sanción.

El primero en reaccionar en defensa de Borja Valle ha sido su agente. Rodrigo Fernández acusa directamente al colegiado de mentir al poner en boca de Valle palabras que jamás hubiese dicho. A través de un comunicado en su página de Facebook, el responsable de la agencia Protio Sport, publicó el siguiente texto:

Soy agente de jugadores y llevo vinculado al fútbol más de veinticinco años, y tengo cincuenta y me da pena y me entriste que alguien mienta en él acta, no se puede jugar con la gente y mentir, al final a Borja Valle jugador del Deportivo le sancionarán varios partidos por algo que no ha dicho, pero lo que tiene validez es lo que dice el árbitro, aunque mienta! Señores estamos en un deporte que buscamos el fair play y para eso hay que ser serios y contar la verdad! Mi jugador será sancionado pero por algo que no es realidad, invito a todos que vean las imágenes y cada uno que saque su propia conclusión! Quien conozca a el jugador del Deportivo sabe como es y nunca reaccionaría así en un campo! No me gustan las injusticias y menos que se juegue con la gente, al final por decisiones arbitrales el Deportivo ya perdió dos puntos! Soy agente desde el año 2000, y Antea trabaje años en el Rayo Vallecano, luchemos por la justicia y por la verdad! Me indigna la mentira!