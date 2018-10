Estuvieron unos más acertados (Obst, Brodzianski), otros curraron como siempre (Pozas, Llovet) y otros no pudieron lucir tanto por la exigencia del rival y por cómo se desarrolló el partido, pero poco se le puede reprocar al Monbus Obradoiro tras el partido disputado en el Fontes do Sar ante el campeón de todo Real Madrid.

El equipo dirigido por Moncho Fernádez no se dejó ir en un enfrentamiento que su rival dominó de principio a fin, que mantuvo bajo control en la diferencia que oscilaba entre los 15-20 puntos, y que acabó con el 73-86. Este Madrid, con Llulll o Ayón descansando en su casa, se plantó en Santiago con la clara intención de no permitirse ningún susto y mantener su imbatibilidad en Europa, y mediado el segundo cuarto ya tenía el partido donde quería. Y así fue hasta el bocinazo final. Mención aparte, y rechina en un partido que tuvo un claro dominador, merece la actuación arbitral del trío García González, Aliaga y Torres. Estuvieron mal, muy mal. Desacertados, desquiciantes, y casi siempre, cometiendo fallos que perjudicaban al Obradoiro. Pasa en no pocas ocasiones en partidos que tienen un claro y justo ganador, casi siempre con un grande como rival, y por ello debemos consignarlo en el relato del partido.

Empezó con mucha intensidad el Monbus Obradoiro, creando problemas a un Real Madrid que sufrió para encestar. Pero ese trabajo defensivo apenas tuvo recompensa porque en ataque erró cuatro tiros de tres puntos prácticamente seguidos. El trabajo atrás no lucía delante.

La igualdad era máxima (7-8, min.5) pero, tras un intercambio de triples, el Real Madrid, liderado por Randolph y Santi Yusta, pegó el primer arreón tras un parcial 0-10 (13-23, min.9), aunque los obradoiristas reaccionaron y se situaron a cinco en el inicio del segundo cuarto (21-26). De poco sirvió porque fue un espejismo.

El Real Madrid dispone de una brutal profundidad de banquillo y juega con tal confianza que sus rivales necesitan hacer un partido casi perfecto para tener opciones de victoria. En apenas cuatro minutos, rompió definitivamente el choque, tras endosarle un parcial 2-17 al Monbus Obradoiro, con Rudy Fernández y Jaycee Carroll asumiendo la responsabilidad ofensiva (21-38, min.12).

Esa amplia ventaja relajó al campeón de Europa. Bajó su intensidad defensiva y los de Moncho Fernández, que nunca se entregan, se situaron a 13 (33-46) a falta de tres minutos para el descanso. Pablo Laso pidió tiempo. Abroncó a sus jugadores, que se enchufaron en defensa. Y eso les bastó para pegar otro arreón (38-58, min.23). Y de ahí hasta el final, las diferencias oscilaron entre los quince y veinte puntos favorables a los blancos que sólo dejaron que bajara hasta la definitiva de más trece que reflejó el marcador final.



73 - Monbus Obradoiro (19+17+16+21): Pozas (1), Vasileiadis (8), Llovet (7), David Navarro y Brodzianski (14) -equipo titular- Sabat (3), Stephens (6), Spires (8), Hlinason (1), Maxime de Zeeuw, Singler (8) y Obst (17) .

86 - Real Madrid (26+27+18+15): Campazzo (11), Yusta (9), Randolph (8), Causeur (7) y Tavares (6) -equipo titular- Rudy Fernández (5), Pantzar, Caroll (8), Felipe Reyes (12), Kuzmic (7), Prepelic (4) y Deck (9).

Árbitros: García González, Aliaga y Torres. Estuvieron horrorosos en un partido que no tenía tanto que pitar.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 5.264 espectadores.