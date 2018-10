Una absurda planificación deportiva hunde al Xerez CD

CD GERENA 1 - XEREZ CD 0

El Xerez CD cae al vacío tras perder ante el CD Gerena en un partido gris de los azulinos, que empezaron dominando, creando ocasiones, pero acabaron confirmando su mal momento, sin recursos y sin acierto de cara a la portería contraria.

Muy poco o casi nada hizo el equipo de Antonio Montero Nene, que de nuevo vio el partido desde la grada, para vergüenza de unos dirigentes que deberían saber que cuando se toma la decisión de cesar a un entrenador, hay que negociar su finiquito y permitir así que su relevo pueda actuar como lo que es, un técnico y no un okupa. José Vega por Alberto Piñero, fueron los únicos cambios con respecto a la jornada anterior.

El partido lo empezó bien el equipo jerezano. Sólo habían transcurrido dos minutos cuando Juan Benítez probó fortuna con un disparo que terminó atrapando el portero del Gerena. En la siguiente acción, ya a balón parado, el disparo de falta desde la frontal de Sergio Narváez se marchó muy cerca de la escuadra de la portería sevillana. Linares tampoco tuvo problemas para atrapar otro disparo del mediocentro jerezano. Rioja a balón parado también probó fortuna, pero su lanzamiento se fue por encima del marco defendido por Fran. Carrión remató de cabeza un centro desde la banda que acabó sacando un defensor sevillano.

Apenas se había cumplido la media hora de partido cuando el Xerez CD empezó a perderse en un juego absurdo y sin llegada, mientras que su rival empezaba a creer que la victoria era posible. Así, un disparo lejano de Barrio acabó estrellándose en el poste. A los 37 minutos de juego llegaría el único gol del partido. El propio delantero marcaría el primer y único tanto del encuentro. Poco más pasó hasta llegar al descanso.

Cabía esperar la reacción del equipo a la salida de los vestuarios, pero ésta nunca llegaría. Parecía imposible hacerlo peor, pero se hizo. Nene movió el banquillo, entraron Quirós y Piñero por Bruno y José Vega, pero no sirvió para nada, el equipo no se reactivaba. La última sustitución fue la de Israel por David Narváez, buscando profundidad y llegada a la portería contraria. Daba igual ya perder por uno a cero que por dos. Quirós, Carrión tuvieron alguna tímida oportunidad, casi siempre a balón parado y la más clara fue para Juan Benítez que, sólo ante Linares no acertó en el remate.

Así terminó el partido. Mal el Xerez CD, que desde hace días sondea el mercado para reforzar a una plantilla que no está dando el nivel esperado.