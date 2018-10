Primera y dura derrota en casa del Xerez DFC (0-3)

XEREZ DFC 0 - CÓRDOBA CF B 3





Crónica de Manuel J. Mesa

Dura derrota del Xerez Deportivo FC en casa por 0 goles a 3 ante un Córdoba B que supo aprovechar los escasos disparos a puerta que tuvo. Todo lo contrario al equipo local, que precisamente acusó la falta de disparos a la portería defendida por Alberto y esto le condenó en un encuentro condicionado por el lamentable estado del césped del Municipal de Chapín, que dificultó las rápidas transiciones de los xerecistas y el toque que acostumbran a ofrecer en casa. Pepe Masegosa volvía a apostar por jugar con tres centrales y dos carrileros, algo que ya había utilizado en otros campos, pero nunca en Chapín, aunque sólo en la primera mitad, ya que en la segunda, condicionado por el resultado, volvió a su sistema habitual.

La tarde comenzaba con un merecido homenaje a las luchadoras del cáncer de mama, las cuáles obtuvieron un pasillo de ambas plantillas y realizaron un saque de honor para dar comienzo a la tarde de fútbol en Jerez. La primera mitad se tornó igualada, con acercamientos de ambos conjuntos. El filial cordobesista aprovechaba el buen estado de forma de sus jóvenes jugadores, a pesar de tener una plantilla demasiado corta actualmente, para poner en aprietos la defensa local con rápidas internadas por las bandas de Fran Ávila y Jordi Méndez. El Xerez DFC, por su parte, se encontraba con un rival que venía a disputarle la posesión del encuentro, algo desconocido hasta el momento en Chapín. A pesar de ello, el conjunto liderado por Masegosa no se arrugó en ningún momento ante el actual líder de la categoría.

Moyano, uno de los atacantes más activos del Córdoba B, puso el susto en el cuerpo al Xerez Deportivo con un disparo en el minuto 15 de la primera mitad. La respuesta de los jugadores xerecistas fue inmediata, con una jugada magistral de Antonio Bello, que conseguía regatear a dos jugadores con dos toques de calidad y poner un pase que dejaba solo a Casares ante el portero. A pesar de la exquisitez del extremo jerezano, el balón se marchó un pelín más largo de lo que pedía Javi Casares y Alberto, el guardameta del filial cordobesista, consiguió atajar ese balón antes que el ex del San Fernando llegara a él.

Fue en el minuto 37 de encuentro cuando los cordobeses se adelantaron en el marcador. Un buen centro de Trabazo era rematado por Sarmiento, que con un giro de cuello exacto puso el balón pegado a la cepa del poste, imposible para Marrufo. Quizás, marcharse con un gol al descanso ponía el partido con una cara mucho más positiva de lo que realmente fue, pero prácticamente sin esperarlo, el Córdoba B puso el segundo en el luminoso de Chapín en el minuto 44, dos minutos antes de que el colegiado señalase el final de la primera mitad. Este segundo gol supuso un jarro de agua fría para los de Masegosa. De nuevo Trabazo, antes como asistente y ahora como goleador, aparecía dentro del área para rematar de cabeza y anotar el segundo gol de su equipo. Un remate, a priori, bastante blando y que Marrufo parecía que podía atrapar sin mayor complicación, pero que se le terminó escurriendo de las manos al guardameta.

La segunda mitad fue un partido nuevo para los locales, o al menos esa fue la sensación que dieron. Con la inclusión de Heredia en el descanso, Masegosa cambiaba el sistema a un 4 2 3 1 y los jugadores xerecistas comenzaron a jugar en campo rival y a crearle peligro a la defensa cordobesa. De hecho, el mayor peligro llegó de esta forma, con un Juan Gómez y un Bello muy activos por la banda izquierda. El cambio tempranero de Heredia no dio el resultado que Masegosa esperaba y en el minuto 55 decidió realizar la segunda sustitución, dándole entrada a Rodri y sacando del campo a un Casares que fue de más a menos en el partido.

La segunda mitad estuvo protagonizada por el Xerez Deportivo FC. El filial del Córdoba tuvo que replegarse ante las constantes llegadas del conjunto xerecista, que confiaba en poder sacar, al menos, un empate. En el minuto 60 la tuvo Gallardo, que no consiguió llegar con precisión a un buen centro de Juan Gómez desde la banda izquierda. A pesar del buen juego y de las buenas internadas de los locales, la falta de tiros a puerta se hacía patente. La más clara en la segunda parte vino de la cabeza de Rodri, en un remate un tanto forzado de cabeza dentro del área que se paseó cerca del poste izquierdo de Alberto. Si en el fútbol no aprovechas las oportunidades de cara al gol, el rival puede rematarte. Y es lo que hizo el Córdoba B. Trabazo por segunda vez en el encuentro vio portería con un disparo magnífico desde la frontal del área que sorprendió a Marrufo en el minuto 81, sentenciando, ahora sí, el partido.

Conforme pasaban los minutos, los azules veían cómo se les escapaba un partido transcendental en casa. De hecho, es la primera derrota de los xerecistas en la era Masegosa en Chapín. A pesar de no salirle las cosas, los jugadores xerecistas no bajaron los brazos en ningún momento, aplicándole la intensidad que requería el partido y que el Córdoba intentaba evitar, con el fin de que pasaran los minutos. Muy destacable el apoyo de la afición desplazada al feudo jerezano, que no dejó de animar hasta que los jugadores se marcharon por el túnel de vestuarios.

Derrota que aleja un poco más a los xerecistas del liderato, pero no de los puestos de play offs de ascenso, ya que se sitúa a cuatro puntos del filial bético, que ocupa el cuarto lugar en la tabla clasificatoria. Borrón y cuenta nueva la que deben hacer los de Masegosa para afrontar el próximo partido fuera de casa ante el Ciudad de Lucena, que también ha perdido esta jornada en Lebrija.

Ficha técnica:

Xerez Deportivo FC: Marrufo; Adri (T.A), Joaqui (T.A), Regino (Heredia 45’), Juan Gómez (T.A), Padilla; Colorado, Herrero (Tamayo 66’); Bello (T.A), Casares (Rodri 55’), Gallardo.

Córdoba B: Alberto; Jordi Méndez, Fran Ávila, Alex García (T.A), Kevin; Adrián Trabazo, Sarmiento (Borja Estepa 87’), Joel Armengol; Miguel Ángel (Marco Rosa 67’), Moyano, Chuma (T.A).

Goles: Sarmiento en el minuto 37 (0-1). Trabazo en el minuto 44 (0-2). Trabazo en el minuto 81 (0-3).

Incidencias: 10ª jornada del Grupo X de Tercera División disputado en el Estadio Municipal de Chapín ante unos 2.000 espectadores. Antes del inicio del partido se ofreció un homenaje a las mujeres que padecieron el cáncer de mama.