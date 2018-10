El Ayuntamiento teme que la Comunidad no pueda reforzar el Metro en Navidad

El Ayuntamiento de Madrid teme que la Comunidad no pueda reforzar, como es habitual en esta época, sus servicios en Metro de cara a la campaña de Navidad por falta de trenes y maquinistas. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, asegura que ya ahora "Metro está teniendo serios problemas en las frecuencias de sus servicios ordinarios" y que, en consecuencia, "tanto para Madrid Central, como para el transporte en general, hay que recuperar y mejorar estas frecuencias de transporte público y desplegar los dispositivos extraordinarios". La Comunidad asegura, en cambio, que los refuerzos para el Black Friday (que coincide con la entrada en vigor de Madrid Central, el 23 de noviembre) y para las fiestas están plenamente garantizados.

Ese temor a que no puedan garantizar un buen servicio es una de las razones, dicen desde el consistorio, por la que llevan desde mayo solicitando reuniones a la Comunidad y al Consorcio Regional de Transportes. Les piden reunirse para tratar temas para mejorar la movilidad en Madrid, como el billete anticontaminación o la renovación de la flota de la EMT, pero la Comunidad no está oyendo sus peticiones. Denuncian que no están convocando esas reuniones, siendo ellos, insisten desde el equipo de Manuela Carmena, los que tienen competencia para hacerlo.

Este mismo mes, el 1 de octubre, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, le escribía una carta a la consejera de Transportes pidiéndole de forma urgente una reunión para tratar asuntos como el billete anticontaminación, el billete intermodal o la mejora de la red nocturna. "Te ruego que se convoque con carácter urgente una nueva Comisión Delegada donde se traten estos puntos de forma definitiva. Te ruego, por favor, que no demores más dicha convocatoria". También el 30 de mayo, la delegada le pedía que incluyera esos puntos en el Orden del día de la próxima reunión, que tuvo lugar en julio, pero tal y como escribe, la sesión de la Comisión Delegada se celebró "sin que se incluyeran los puntos 1 y 2 de mi petición". El Ayuntamiento no ha recibido respuesta a esta carta.

La Comunidad asegura que, aunque aún no hay fecha para esa reunión que solicitan de forma urgente, estas reuniones de la Comisión Delegada se convocan de manera periódica y en todas se habla del refuerzo del transporte público. Dicen que, lejos del billete anticontaminación, lo que realmente es urgente es hablar de Madrid Central y critican que el Ayuntamiento no incluya exactamente eso en el Orden del día y que aún no hayan hecho ninguna propuesta para hablar de ese tema. Desde el consistorio, en cambio, aseguran que si la Comunidad estuviera realmente interesada en mejorar el transporte público ante la entrada en vigor de Madrid Central, atendería sus peticiones y ejercería sus competencias como coordinadores del transporte público. Insisten, además, en que el Consorcio Regional está invitado al grupo de trabajo que tiene el Ayuntamiento para preparar el plan de movilidad de Madrid Central. Además, el proyecto forma parte del Plan A de Calidad del Aire y de la Ordenanza de Movilidad, que han estado abiertos a alegaciones.

Estas criticas del Ayuntamiento llegan después de que la consejera de Transportes dijera en la SER, en una entrevista en La Ventana de Madrid, que no había coordinación con el Ayuntamiento en materia de movilidad. Rosalía Gonzalo aseguraba, además, que el Ayuntamiento no garantiza alternativas para moverse por la ciudad ante la entrada en vigor de Madrid Central. Decía Gonzalo, que, si fuera concejala de movilidad, "respetaría el protocolo anticontaminación, pero daría una alternativa a los madrileños y eso es exactamente lo que no está haciendo Inés Sabanés".

El Ayuntamiento, en cambio, cree que el Consorcio Regional de Transportes y la Comunidad no están ejerciendo sus competencias, que se dedican a opinar y no a coordinar el transporte."Sobran muchas declaraciones y muchos líos", afirma Inés Sabanés, "lo que hace falta es que el Consorcio cumpla con su tarea y competencia fundamental que es la de mejorar y planificar el transporte público, tanto del ordinario, de los problemas que se están generando ahora mismo, como lo que se avecina con toda la campaña navideña".