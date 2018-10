Crida per Palma celebra su primera asamblea abierta

La plataforma electoral Crida per Palma celebró este sábado su asamblea constitutiva, con el objetivo de concretar una candidatura a las elecciones a Cort, que ellos definen de candidatura "municipalista y rupturista". En esta reunión se ha marcado el calendario a seguir ahora, en la cuenta atrás para los comicios de 2019.

El próximo martes 30 de octubre se celebrará la segunda asamblea en Can Alcover, donde discutirán sobre los documentos que constituirán la base política y de funcionamiento interno de la candidatura, tal y como explica uno de los miembros de Crida per Palma, Dani Cuit: "En la próxima asamblea pretendemos debatir estos dos primeros documentos que han de servir para solidificar las bases de la candidatura y empezar a encarar este trabajo en base a las Trobades per les sobiranies".

Para trabajar su propuesta política, Crida per Palma organizará las Trobades per les sobiranies, jornadas de debate que se llevarán a cabo en distintos barrios de Palma y que pretenden generar un debate público abierto a las aportaciones de la ciudadanía: "Serán unos encuentros que pretendemos hacer en la calle donde se genere un debate que nos permita nutrirnos de contenido político como candidatura, para recoger propuestas de los diferentes vecinos de Palma, y que se puedan sintetizar en un programa electoral".