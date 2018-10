El Atlético Baleares en zona de playoff

El Atlético Baleares se hace con la victoria contra Ontinyent por 2 a 1. El conjunto del entrenador Manix Mandiola ha ganado su segundo partido consecutivo en Son Malferit y se asoma a las posiciones de playoff.

Manix Mandiola tuvo que hacer cambios obligados. En primer lugar, no pudo contar con el lateral zurdo Rubén González, quien durante la semana pasó una gastroenteritis que le dejó muy debilitado. El delantero Marcos de la Espada, se probó en el calentamiento, aún dolorido de un fuerte golpe en el tobillo recibido el miércoles en el entrenamiento pero no pudo estar de la partida y aunque se quedó en el banquillo, no jugó nada.

El once que dispuso, en un claro 4-4-2 fue Carl en portería, defensa para Kike (consolidado ya en el lateral derecho), Biel Guasp (primer titularidad esta temporada para uno de los capitanes que cumple su sexta temporada consecutiva), Vallori y Villapalos. Centro del campo para Rovirola en la contención, Fullana en la creación y las bandas para Canario y Samuel, con Nuha y Adri Hernández en punta. Primera titularidad esta temporada del canario.

El ATB llegaba al partido en un gran momento, habiendo logrado 7 puntos de 9 posibles, contra un rival directo, el Ontinyent, que venía de caer en Copa del Rey en Melilla en los últimos minutos el miércoles.

El partido empezó sin dominador durante los primeros minutos y prácticamente en la primera jugada de peligro llegó el gol. Gran jugada de uno contra uno de Canario en la izquierda, que es objeto de falta casi dentro del área, a un palmo de la raya. La falta, un mini córner, la saca Fullana para que Vallori remate imponente de cabeza al primer palo a gol. Segundo gol de Vallori con la camiseta balearica en su tercera temporada.Hacía dos años que el central no marcaba (marcó en el campo del Eldense en la temporada 2015-16).

El 1-0 desbocó al ATB, que dominó toda la primera parte y debió irse al descanso con el partido sentenciado. En el minuto 13 Samuel hace una jugada de las suyas en banda izquierda y su remate lo para Craviotto. En el 21 de partido se produce la primera aproximación del Ontinyent, con un disparo de David Torres cerca del área pequeña que detiene en una gran intervención Carl. En el 30 de partido Clausí chuta alto desde fuera del área. En el minuto 37 gran combinación entre Adri y Nuha. El delantero canario le devuelve una pared para dejar solo al de Gambia que es objeto de claro penalti una vez superado el portero. El árbitro no lo consideró así.

Minutos después Nuha fue empujado dentro del área pero tampoco fue considerado como falta por el colegiado. El ATB era muy superior. En el 42’ Samuel está a punto de marcar tras una brillante jugada personal. La grada aplaudió al británico, desequilibrante como siempre en cada jugada. También Canario volvió a brillar. Al descanso se llegaría con victoria por la mínima.

En la reanudación el Ontinyent dio un paso al frente metiendo más pólvora en el campo, si bien fue un equipo algo cansado por haber jugado Copa entre semana. En el 53’ una volea de Juanan se va alto. En el 58 jugada similar por medio de Soler que roza el palo, aunque Carl cubría totalmente la portería y no le hubiera sorprendido.

En el 59 Samuel recibe dentro del área escorado, el portero le sale, le regatea y su vaselina que iba a gol la saca la defensa de debajo de los palos. No podría hacerlo en el 63. Asistencia de Nuha para un gran control y definición de Samuel desde el punto de penalti, remate seco, abajo e imposible para Craviotto. En el 67 el árbitro pita penalti de Nuha a Jule que transformaría David Torres, reduciendo la distancia en el marcador, con el 2-1. En el 71 Clausí empalma alto.

Manix Mandiola introdujo cambios. Dio entrada a Vega, Hugo Díaz y Expósito, que dieron mucho refresco. Nuha se retiró con un fuerte golpe en la cadera. Expósito en tiempo de descuento tendría en una contra la última ocasión. El Ontinyent colgó balones sin peligro.