Alberto Garre sale elegido presidente de Somos Región, por aclamación

Alberto Garre se ha convertido esta mañana, por aclamación, en Presidente de Somos Región, en la Convención Constituyente del partido regional. Garre se ha mostrado emocionado y responsabilizado con esta etapa que ha calificado como histórica.

El presidente de Somos Región, ha criticado que la Región ocupe permanentemente los últimos puestos en todo en el contexto nacional. "Nos quieren convencer de que lo normal es esto. Ser los últimos en Educación, en Empleo, en Sanidad... y ha llegado un momento en el que los ciudadanos decimos que no, que esto no es lo normal". En ese sentido, ha advertido al resto de los partidos que "Somos Región no será muletilla de nadie. Escucharemos a quien quiera atender nuestras necesidades y nuestro acuerdo, será en Murcia y ante los medios de comunicación"

Garre también ha señalado que una de las máximas aspiraciones de Somos Región es que los ciudadanos recuperen la confianza en sus políticos y en este sentido ha señalado que "Somos Región está preparado para concurrir a las elecciones y se constituye con voluntad de salir a ganar".

La Convención también ha aprobado los cargos orgánicos del partido a propuesta del presidente.

SECRETARIO GENERAL: José Gabriel Ruiz

TESORERO: Francisco Alcaraz Martínez

PORTAVOZ: Antonio Tomás

SECRETARIOS EJECUTIVOS

De Programas y Formación: Miguel Díaz

De Acción Electoral: Trinidad Otalora

De Coordinación Institucional: David Parra

De Acción Territorial: Jesús López Molina

De Comunicación y Redes: María José Alarcón

De Acción Joven: Miguel Cobacho

Para garantizar la adecuada representación territorial se conforman 11 distritos a cuyo cargo habrá un vocal presidente:

DISTRITO 1 (Lorca): Rosario Segura

DISTRITO 2 (Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aledo y Mazarrón): José Gómez (Puerto Lumbreras)

DISTRITO 3 (Cartagena): Ana Belén Nicolás

DISTRITO 4 (La Unión, Fuente Álamo, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares): Juan Ignacio Salmerón (Torre Pacheco)

DISTRITO 5 (Murcia): María Amor García

DISTRITO 6 (Alcantarilla y Las Torres de Cotillas): Antonio García (Alcantarilla)

DISTRITO 7 (Molina de Segura, Alguazas, Ceutí y Lorquí): Alfonso Vidal

DISTRITO 8 (Cieza, Abarán, Blanca, Archena, Ricote, Ulea y Villanueva del Segura): Emilio Laorden (Abarán)

DISTRITO 9 (Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calasparra, Moratalla, Bullas, Pliego, Albudeite, Campos del Río, y Mula): Iván Hernández (Mula)

DISTRITO 10 (Yecla y Jumilla): Antonio Azorín (Yecla)

DISTRITO 11 (Abanilla, Beniel, Fortuna y Santomera): Ana Belén Castejón (Santomera)

VOCALES DE LIBRE DESIGNACIÓN POR EL PRESIDENTE

Antonio Ibarra (Lorca)

Francisco López (Cieza)

Antonio Frutos (El Palmar, Murcia)

COORDINADORES SECTORIALES

De Cultura y Turismo: Antonio Hernández (Cieza)

De Infraestructuras y Agua: Jesús Macanás (Murcia)

De Trabajo, Financiación y Presupuestos: Pilar García (Molina de Segura)

De Sanidad, Educación y Política Social: José María Ruiz Ortega (Murcia)

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE ANÁLISIS

De Educación: Almudena Martínez (Murcia)

De Municipios: José María González (Zarandona, Murcia)

De Pedanías: Cristóbal Herrero (Alquerías, Murcia)

De Medio Ambiente-Mar Menor: Rubén Lora (San Javier)

De Agua, Agricultura y Ganadería: Ana Martínez Francés (Cartagena)

De Seguridad y Violencia de Género: Pío Pérez (Lorca)

De Financiación Pública: Ginés Raja (La Unión)

De Infraestructuras y Vivienda: Juan Cosme (Murcia)

De Cultura: Jesús Ros Medina (Murcia)

De Turismo y Comercio: Noelia Rodríguez (Murcia)

De Sanidad: José A. Álvarez (Murcia)

De Asuntos Sociales y Dependencia: María del Carmen Ruiz Aguirre (Murcia)

COMISIÓN DE INVESTIDURA

Presidenta: Miryam López (Murcia)

Secretario: Felipe Cervantes (Murcia)

Vocales: Francisca Colomer, Francisco Aguirre y José Bermejo

COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Presidente: Antonio Susarte

Secretaria: Rosa Manrubia

Vocales: Juan Miguel Molina, Pascuala Guardiola y Ángel Martínez

El pleno de la Convención, también ha aprobado las tres ponencias que se han presentado a esta convención, "Vive", "Crece" y "Regenera", que se convertirán en la base del programa electoral de Somos Región para los próximos comicios. Éstas ponencias han sido presentadas por los presidentes de las mismas, José María Ruiz Ortega, Antonio Tomás Espín y David Parra.