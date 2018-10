El Delteco GBC continúa en caída libre y en picado. Y nada parece poder frenarlo. Todo se ve negro en el conjunto donostiarra. Más después de perder con semejante contundencia en cancha del Juventut de Badalona. El 88-64 hace daño por cómo se produce, sin vislumbrar esa capacidad de reacción de un equipo que siempre empieza bien, compite de tú a tú... hasta que las fuerzas se le acaban. Y entonces ya no es capaz de levantarse. En cuanto el rival le alcanza, se acabó la vida para el GBC.

Desde el banquillo no se aportan las soluciones necesarias, pero es que desde la cancha tampoco aparecen las soluciones, porque nadie es capaz de coger las riendas en los momentos complicados. Falta ese referente que asuma la responsabilidad cuando se ve acercar al toro a velocidad endiablada, y que lo sepa torear. Y son cinco jornadas sin conocer la victoria. Un 0-5 que deja un importante poso de preocuación. No tanto por la cifra, que también, sino sobre todo porque no se ven argumentos para poder cambiar esa dinámica.

El partido comenzaba con una antideportiva sobre Van Lacke. Posteriormente Bobrov anotaba desde el 6,75 y Salvó de dos ponían un 0-7 para comenzar. Era un inicio esperanzador. Pero el Divina Seguros Joventut reaccionaba y con dos triples consecutivos cogían su primera ventaja del partido. Salían a pista Sekulic Corbacho y Pérez, y los dos últimos gracias a dos triples consecutivos volvían a otorgarle la ventaja al Delteco GBC, al final del cuarto 28-25.

En el segundo cuarto los locales ampliaban su ventaja gracias a un triple y un mate. Pero respondía el Delteco GBC, aunque la ventaja llegaba ya a los 11 puntos, lo que obligaba al Delteco GBC a ponerse la pilas. Se ralentizaba el partido con errores en ataque de ambos equipos. y llegaba la esperada reacción del GBC, canastas de Van Lacke y Salvó. Pero el acierto desde el tiro exterior del Joventut echaba por tierra cualquier ilusión de remontada.. Sanadze anotaba sus primeros puntos pero servía de poco, y se llegaba al descanso con diez puntos de desventaja, 47-37. Tras un tercer cuarto lleno de imprecisiones y errores, para cuando comenzó el último cuarto, a pesar de los puntos de Sanadze, el partido ya parecía visto para sentencia. Tanto es así que la ventaja local se ampliaba con su gran acierto desde el 6,75.