140 empresas han solicitado en los nueve primeros meses del año el visado del Plan de Igualdad

Un total de 140 empresas han solicitado hasta septiembre el visado del plan de Igualdad, así que son más de medio millar de empresas de la Comunitat las que han presentado sus planes en los últimos tres años. El número de empresas que lo tiene asciende ya a 850 desde que se aprobara la ley que lo crea hace 10 años. Son datos del Institut de les Dones, que es la entidad de la conselleria de Igualdad que se encarga de conceder el visado. La directora María Such destaca en la SER que los planes de igualdad son obligatorios para las empresas públicas. Por eso, la Generalitat elaboró el "libro violeta" que concreta las obligaciones de las consellerias para fomentar, por ejemplo, la supresión del techo de cristal o la conciliación familiar o laboral.

También están obligadas a tenerlo las empresas con más de 250 empleados. Sin embargo, Such destaca que ha aumentado mucho el número de empresas de menos de 250 empleados que están elaborando sus planes, porque la Generalitat decidió tenerlos en cuenta a la hora de contratar o conceder ayudas públicas. Such afirma que los planes de igualdad no son un requisito, pero sí un merito a la hora de trabajar con la administración.

María Such indica que ese mérito a la hora de contratar lo que busca es incentivar a las empresas a que corrijan sus desigualdades de género e incorporen medidas innovadoras.