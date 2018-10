Compromís destapa contratos millonarios del Consell del PP con los presuntos testaferros de Zaplana

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, Mireia Mollà, ha aportado a la Fiscalía anticorrupción abundante documentación sobre los contratos del Consell del Partido Popular con empresas de los presuntos testaferros del ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Mollà ha explicado que varias empresas vinculadas a los presuntos testaferros detenidos e imputados, Francisco Grau Jornet y Felisa López González, firmaron contratos con RTVV y con la Ciudad de la Luz, entre otros, por un total de 1,29 millones de euros.

"Los cargos del PP que firmaron los contratos fueron Pedro García, ex jefe de prensa de Zaplana, ex director general de RTVV y viejo conocido de la justicia y el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó", añade. Para la portavoz adjunta, estos pagos millonarios demuestran que la "corrupción generalizada" que el PP adoptó como forma de gobierno "no deja de aflorar" como agravio al erario valenciano.

"Casi cuatro años después del cambio de Gobierno, aun seguimos descubriendo nuevos asuntos turbios que el PP ha dejado en herencia a los valencianos y las valencianas", ha señalado Mollà quien espera que la documentación aportada a la Fiscalía anticorrupción ayude en la investigación de la macrocausa de la Operación Erial "por la que el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, pernocta en la cárcel de Picassent". Además, destaca la parlamentaria de Compromís, uno de los firmantes del contrato entre la empresa Promotora de Video SA y RTVV es Pedro García, imputado en la pieza de Gürtel que investiga el saqueo perpetrado en la visita del Papa a Valencia en 2006".

Según explica Mollà, el ex director de la televisión pública valenciana firmó un contrato de 983.266 euros con la empresa Promotora de Video SA, de la que Felisa López González era consejera. La portavoz de Compromís en Les Corts ha recordado que Felisa López fue detenida en la Operación Erial y es considerada una de las presuntas testaferros de Zaplana junto a su marido Joaquín Barceló Llorens, ex directivo de Terra Mítica.

Por otra parte, esta empresa también percibió 306.896 euros de la Ciudad de la Luz de Alicante en un contrato firmado por Eusebio Monzó, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Finalmente, la empresa Aplem Consulting SLP, de la que el asesor fiscal de Zaplana y ex secretario del Consejo de Administración de la CAM, Francisco Grau Jornet, era gerente y administrador también facturó a la Conselleria de Hacienda y la Agencia Valenciana de Turismo.