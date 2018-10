La ruta del Vino Rías Baixas, a pedales y sobre dos ruedas

La Ruta do Viño Rías Baixas, integrada en el Club de Producto de las Rutas del Vino de España, ha registrado un nuevo éxito de convocatoria con la celebración de su tercera BTT. La cita deportiva se ha desarrollado esta mañana y ha congregado a 200 amantes del ciclismo que tuvieron la oportunidad de descubrir la subzona de O Rosal sobre sus bicicletas.

El punto de partida y llegada del recorrido fue la Praza do Concello de O Rosal. Allí acudió el presidente de la Ruta do Viño Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, que estuvo acompañado por la alcaldesa del municipio, María del Carmen Alonso; la diputada de Empleo de la Diputación de Pontevedra, Montserrat Magallanes, y el concejal de Deportes de Tomiño, Ismael Troncoso. Gil de Araujo agradeció a todas las personas participantes su interés en esta cita y les animó a disfrutar de los “hermosos paisajes que tenemos en esta subzona”. También aprovechó la ocasión para agradecer “el apoyo que hemos tenido de las instituciones para el desarrollo de esta cita y también de los patrocinadores, el Grupo Corte Inglés y Fontecelta, ya que sin ellos esta BTT no sería posible”, concluyó.

Las autoridades asistentes fueron las encargadas de realizar el sorteo del enopack entre los participantes, justo antes del pistoletazo de salida. El dorsal número 12, correspondiente a José Antonio Álvarez Gómez, del Club Bicitantes, fue el agraciado con el este premio. Así, podrá disfrutar de una visita guiada a una bodega adherida a la Ruta do Viño Rías Baixas en O Rosal y un almuerzo o cena en un restaurante asociado también localizado en esta misma subzona.

La marcha, que dio comienzo a las nueve y media de la mañana, fue completada por los participantes durante una media de tres horas. El recorrido les permitió, en primer lugar, atravesar las instalaciones de la bodega asociada Quinta Couselo para después continuar el itinerario entre los viñedos de la bodega Lagar de Fornelos llegando hasta el mirador de Niño do Corvo.Desde allí, los ciclistas se dirigieron hacia el municipio de Tomiño donde subirían al primer punto de avituallamiento de líquidos y sólidos, localizado en la bodega asociada Altos de Torona. Tras reponer fuerzas, e incluso brindar con algún vino de Rías Baixas en la zona, los participantes bajaron a través de los campos de viñedos para dirigirse al siguiente punto de avituallamiento localizado en Terras Gauda para después pasar por delante de la quinta y última bodega asociada que pudieron visitar durante el recorrido, Valmiñor.

Ya en la recta final, la III BTT Ruta do Viño Rías Baixas llevó a los participantes de regreso a la Praza do Concello de O Rosal. Allí les esperaba un ágape armonizado con vinos de la D.O. Rías Baixas elaborados por bodegas asociadas de la subzona de O Rosal.

Los dos padrinos de la carrera, Ramón Troncoso y Ramón Mella, destacaron a su llegada la belleza de los paisajes y del entorno natural del recorrido de la III BTT Ruta do Viño Rías Baixas. Ambos recibieron un regalo por parte de la organización como reconocimiento a su firme apoyo a esta cita que conjuga enoturismo y deporte.

Todos los participantes en esta marcha recibieron dos regalos: una camiseta conmemorativa y una botella de vino de Rías Baixas. Desde la asociación sin ánimo de lucro se muestran muy satisfechos por la “excelente respuesta que, un año más, ha registrado esta cita”.