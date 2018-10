Nigrán inicia el asfaltado de catorce calles en el municipio

El Concello de Nigrán ha iniciado el saneamento y abastecemento de la rúa Porqueira y Praza Mestra Manuela (Panxón) como paso previo a asfaltar esa calle y otras trece de todo el municipio por importe de más de 100.000 €. El Concello de Nigrán cambió ya los 470 metros de tuberías de estas calles ante los constantes problemas de roturas y fugas (una media de 40 cada año) e instaló 39 acometidas a viviendas. Las obras fueron realizadas por operarios municipales e de Aqualia a excepción de la contratación por parte del Concello de la apertura de zanjas por importe de 7.000 €.

“Non tiña sentido asfaltar sen emprender antes esa obra, é unha rúa situada nun barrio con alta concentración de vivendas e os colectores estaban en pésimo estado de conservación”, indicó el alcalde, Juan González.

El asfaltado de A Porqueira y Mestra Manuela forman parte de un plan de asfaltados adjudicado a COVSA e que supón a renovación do firme en 14 rúas de todo el municipio por importe de 108.900 € con cargo al Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra. En total, se trata de más de 15.000 metros cuadrados de superficie que se encuentra actualmente en pésimo estado o que, en el caso de Camiño das Barxas (Panxón) y do Foro (Tarela) no tienen pavimento alguno. El plazo de ejecución es de dos meses y en muchas de estas calles los trabajos ya arrancaron esta semana (como en el caso del Camiño das Barxas).

"Trátanse todas elas de rúas en moi malas condicións, situadas en barrios moi habitados e que, consecuentemente, son transitadas diariamente por centos de veciños, por iso se lles deu prioridade. Somos conscientes de que hai máis rúas en mal estado e tamén chegaremos a elas", resume el alcalde, Juan González.

El plan comprende la parroquia de San Pedro (Camiño dos Concellos en Vilariño, do Viso, e Camiño da Cabreira), Panxón (rúa da Porqueira, rúa do Arco Visigótico, Camiño do Cocho, rúa As Barrocas, Camiño do Estripeiro, rúa dos Loureiros), Chandebrito (rúa Chandebrito), Camos (rúa Rotea) y Priegue (rúa Regueiriños). A mayores, se pavimentarán el Camiño do Foro en A Tarela (Nigrán) y el Camiño das Barxas en Sancho (Panxón), ambos sin firme en absoluto.

En los últimos tres años el gobierno llevó adelante más de una veintena de asfaltados en todas las parroquias del municipio por importe de más de 275.000€, a los que ahora hay que sumar estos 108.000 €.