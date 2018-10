José Perona se proclama Campeón del Mundo de Maratón (+55) en Toronto

José Perona Sánchez (Club de Atletismo Albacete-Diputación) se proclamó Campeón del Mundo de Maratón en su categoría de +55 años el pasado domingo en Toronto (Canadá).

El veterano fondista ya había sido Campeón del Mundo por equipos con la Selección española y tercero individual el pasado mes de septiembre en Málaga, donde consiguió en marca de 2 h. 17’ 21’’, mientras que en Canadá necesitó 2 h. 41’ 34’’, aunque las condiciones climatológicas eran totalmente distintas.

“Hizo mucho frío y eso me pasó factura, la carrera comenzó con un grado y llegamos a meta con 3 ó 4 grados y mucho viento. Además, antes del kilómetro 5 me quedé descolgado del grupo y he tenido que rodar toda la carrera en solitario, salvo algún adelantamiento”, comentaba José Perona nada más llegar a meta a través del teléfono.

Perona estuvo acompañado en el podium por el irlandés Paul Moran (2 h. 44’ 21’’) y el estadounidense Alan Evans (2 h. 44’ 50’’). El evento reunió a 23.000 personas distribuidos en las pruebas de maratón, media maratón, 10.000 kilómetros en ruta y 5 kilómetros en ruta. En la prueba de maratón llegaron a meta 3.550 corredores y el fondista del Club Albacete-Diputación fue el 55º de la clasificación general.