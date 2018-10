Agenda universitaria viernes 19 de octubre

Hoy abrimos nuestra agenda hablando de algo fundamental en el terrero laboral, la prevención de riesgos laborales, porque la semana próxima en la Escuela Politécnica se van a celebrar la Jornada, acompañada de talleres, "La innovación en prevención de riesgos laborales: éxito para la empresa". Serán el miércoles por la mañana y están organizadas por Asepeyo y el Aula Preventor de la Universidad de Cádiz. En unos minutos hablamos con su director, Alonso Jiménez Rueda.

La semana próxima viene cargada de actividades, el lunes conoceremos el programa de actividades de Diverciencia para este curso, se presenta el Aula Universitaria de Mayores en el Campus, que como sabéis es un aula para mayores de 55 años, y el martes 23 comienzan las actividades programadas desde el Laboratorio Campus Emprende. La Fundación Campus Tecnológico ha impulsado la puesta en marcha de este laboratorio, en colaboración con la Cátedra de emprendedores, con el objetivo de fomentar el emprendimiento universitario en nuestro campus. La primera de sus actividades será el Seminario “Activa tu lado creativo”, girará en torno a la Creatividad y los procesos creativos, será impartido por la empresa Cadigenia en horario de mañana y está dirigido no solo a la comunidad universitaria sino a todas aquellas personas interesadas en el emprendimiento o la innovación. Si queréis inscribiros o ampliar la información podéis contactar con la Fundación o la Cátedra Emprendedores de la UCA.

Y la fundación además, celebra la próxima semana uno de sus eventos más interesantes, la tercera edición del Encuentro Internacional de Investigadores Campus Tecnológico de Algeciras. Investigadores y expertos van a acudir al edificio I+D+i los días 25 y 26 de octubre para hablarnos de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concreto sobre los siguientes 5 objetivos: Salud y bienestar, Energía asequible y no contaminante, Trabajo y crecimiento económico, Ciudades y Comunidades sostenibles, y Producción y consumo saludable. Escuchamos a….

Además, aún estáis a tiempo de participar en el Concurso que ha convocado la Fundación para este Encuentro. Durante la segunda jornada se va a reconocer el mejor trabajo científico e innovador en formato póster realizado en el último año mediante la concesión de un premio de 300 euros y diploma acreditativo. Todos aquellos que estéis interesados solo tenéis que poneros en contacto con la fundación Campus a través de su web www.campustecnologicoalgecirases o visitar la web del encuentro www.encuentroinvestigadoresfcta.com

El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica pone en marcha la segunda parte de la 8ª Edición del PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (PIFE), un plan que tiene por finalidad mejorar las posibilidades de inserción laboral del alumnado a través del conocimiento de las herramientas y recursos de empleo disponibles. En nuestro campus se va a desarrollar de lunes a miércoles de la semana próxima en el edificio I+D+i en horario de mañana. Los alumnos van a obtener un crédito por asistir a esta actividad.

Ya están publicadas las bases de la convocatoria de becas para los seminarios que se van a impartir en Algeciras con motivo de los Cursos de Otoño. En breve os daremos a conocer sus títulos pero adelantamos que se van a celebrar del 19 al 30 de noviembre en Algeciras y los días 14 y 15 del mismo mes en Tetuán. Los que queráis optar a la beca de Tetuán podéis visitar las bases en la web www.auladelestrecho.es. Tenéis hasta el día 24 para solicitarla.

Últimos días para inscribirse en el Curso de Soldadura nivel básico que va a comenzar el martes en el mismo edificio I+D+i. Se trata de un curso de dos días, en concreto se va a desarrollar la tarde del martes y miércoles de 5 a 8, y va dirigido a todos aquellos estudiantes, desempleados o profesionales que quieran aprender nociones básicas sobre soldadura. Además, a finales de noviembre la Fundación Campus Tecnológico va a realizar otro Curso de soldadura, esta vez de nivel avanzado, para aquellos que quieran continuar y especializarse en la materia.

Y el viernes, sábado y domingo de la semana próxima se van a celebrar, en el Palacio de Congresos de la Línea, las decimocuartas Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar. Grandes conocedores de la historia de nuestra comarca se van a dar cita para contarnos cómo ha ido evolucionando nuestra tierra en diferentes ámbitos. Más información en www.culturacampodegibraltar.es

Y ahora sí, llega nuestro momento de cine de la mano de Alcultura Cinema, 4 en letra y la Universidad de Cádiz. Esta semana vamos a ver…

Las estrellas de cine no mueren en Liverpool

La primera vez que se ven, Peter y Gloria se enamoran profundamente. Ella es Gloria Graham, su nueva vecina, una oscarizada diva de Hollywood que alcanzó el éxito en los años 50, alegre, divertida y llena de energía. Él es un joven actor que comienza a cosechar pequeños éxitos en el Liverpool de finales de los 70. Pero ni la diferencia de edad entre ellos ni la fama de Gloria impiden el flechazo que dio lugar en la vida real a una de las historias de amor más apasionadas y comentadas de la época. Os esperamos el jueves a las siete de la tarde en el salón de actos de la Escuela Politécnica para disfrutar del buen cine en pantalla grande.

Losing my religión de REM

Este tema no necesita presentación porque seguro que todos lo conocéis, de vez en cuando hay que mirar atrás así que hoy nos despedimos con una canción mítica de una de las bandas de rock alternativo más conocidas. Hablamos de REM y el primer sencillo del que fue su álbum Out of Time, publicado en 1991.