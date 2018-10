Irlanda sigue bloqueando el brexit

Hace algo menos de cuatro meses nos despedíamos deseándoles felices vacaciones, con la mirada puesta en lo que podía pasar con el brexit. Esperábamos entones que, de vuelta, el tema estuviera algo más claro y definido, pero no es así. Nos encontramos con que la primera fecha marcada en el calendario negociador como relevante ha pasado y, de momento, nada nuevo ha sucedido.

Lo verdaderamente complicado, ahora está meridianamente claro, es lo que pase en una frontera, pero no en este sur peninsular, sino en el norte irlandés. Si no fuera por la frontera, que será comunitaria, entre la República de Irlanda y el territorio británico de Irlanda del Norte, esto del brexit estaría hecho. Al menos eso nos cuentan.

Lo de aquí abajo, también nos dicen, es cosa hecha si hubiera acuerdo allí arriba, pero lo nuestro puede quedar en papel mojado si no hay consenso general que, por otra parte, es lo que siempre se ha sabido. No puede, no debe, no habrá solución ni temporal ni parcial en la verja gibraltareña si no existe entre Londres y Bruselas un consenso suficiente respecto a Irlanda. Y eso cada día se ve más negro.

Pese a todos los esfuerzos de las autoridades gibraltareñas por publicitar su participación en las conversaciones bilaterales entre Londres y Madrid y por construir una narrativa de las conversaciones adecuada a su consumo interno, nada de eso tendrá futuro si no hay acuerdo general primero.

Nunca estuvo tan lejos de su mano el futuro del Peñón. ¡Y eso debe asustar una jartá!