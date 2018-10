"En España hay un cierto antijudaísmo atávico, pero también un gran interés por la historia de Israel"

Una clase magistral del chef Ilian Garusi, del restaurante Satya de Jerusalén, ha servido para iniciar el IV Encuentro de Países del Mediterráneo: Israel. Hasta el próximo domingo se han organizado actividades culturales, sociales y económicas para dar a conocer la realidad de este país.

En la inauguración del encuentro ha participado el embajador de Israel en España, Daniel Kutner, quien se ha congratulado de esta "gran oportunidad" para mostrar este país ribereño del Mediterráneo. Una realidad que permanece eclipsada por el conflicto palestino. "Somos los primeros interesados en solucionar el problema palestino", asegura Kutner, quien añade que "la influencia del medio oriente" tiene un "efecto pernicioso" a la hora de mirar de forma exagerada lo que hace Israel.

El embajador considera que en nuestro país no existe judeofobia, no es algo que se perciba "en el día a día". No obstante, si reconoce un "cierto antijudaísmo atávico", con una presencia muy latente, pero que a su juicio, en la actualidad, se mezcla con "un gran interés por conocer la historia de Israel".

Sobre el desarrollo tecnológico de su país, Kutner destaca la proliferación de nuevas empresas tecnológicas a lo largo de todo su territorio y no solo en Tel Aviv. Preguntado por las posibilidades de desarrollar un proyecto similar en Alicante, el denominado Distrito Digital, el embajador israelí asegura que se trata de poner las condiciones para que "la nueva economía" se desarrolle en "manos de los jóvenes -también de los jóvenes de espíritu- creadores".

Tel Aviv / Getty Images

Por otra parte, sobre el cine de Israel, asegura que vive una buena época, con creadores que miran de forma "aguda, por no decir crítica" a los distintos aspectos de la realidad hebrea.

Esta es la conversación que hemos mantenido en Hoy por Hoy Alicante con Daniel Kutner.