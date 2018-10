Los sindicatos alertan de la crítica falta de agentes que sufrirá Alicante si se jubila un 10 % de la plantilla en 2019

La falta de agentes que sufre la Policía Local de Alicante podría complicarse, y mucho, a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor, según asegura el Gobierno central, el Real Decreto sobre la jubilación anticipada. Y es que, alertan los sindicatos, cerca de sesenta agentes podrán jubilarse en 2019, un 10 % de la plantilla. Además, la Ley 17/17 de Coordinación de Policías Locales no permitirá contratar nuevos policías de forma interina con la entrada del nuevo año, por lo que la situación, añaden, podría ser crítica.

Desde Comisiones Obreras, su responsable en la Policía Local, Antonio de Arriba, recuerda que es prácticamente imposible que antes de finalizar 2018 se pudieran contratar los agentes necesarios por mucha prisa que se diera la Concejalía de Recursos Humanos.

Por ello, esperarán a ver qué solución se les da en mesa negociadora ante la jubilación del 10 % de la plantilla y, si no les convence, tanto Comisiones como UGT y SEP no descartan movilizaciones ante lo que consideran un problema muy grave que no puede alargarse más.

Por su parte, desde UGT recuerdan que la falta de policías locales que sufre Alicante es un problema estructural que debe abordarse de forma definitiva porque está en riesgo la seguridad ciudadana.

Su delegado en el cuerpo, Sergio Ramón, alerta de que, antes de estas jubilaciones, hacían falta cerca de cien agentes para cumplir con el ratio mínimo por habitantes que recomienda la Unión Europea, por lo que la situación puede ser crítica a partir del 1 de enero del próximo año.

Recuerda además que la contración de interinos, en el supuesto de que se permitiera, no sería una solución al problema porque las funciones de estos agentes están muy limitadas y no pueden tomar parte en cuestiones de seguridad ciudadana.

Dudas municipales

Por su parte, desde el Ayuntamiento argumentan que no pueden conocer el número exacto de agentes que se jubilará el próximo año porque, cuando entre en vigor el Real Decreto del Gobierno central, estas jubilaciones anticipadas serán voluntarias.

Además, recuerdan que la Ley 17/17 de Coordinación de la Policía Local pondrá en problemas a todos los consistorios que deseen reemplazar a estos agentes con funcionarios interinos y piden a la Generalitat que sea flexible en este asunto.