Ribera del Duero reafirma su compromiso con el séptimo arte

Más de 35 vinos de Ribera del Duero podrán degustarse este año en la SEMINCI. Este miércoles da comienzo la 5ª edición de los ciclos Cine&Vino en el Laboratorio de las Artes Escénicas, que forma parte de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. El Consejo Regulador Ribera del Duero reafirma así su compromiso con este acontecimiento de las artes audiovisuales.

José Corbacho, Fernando Gil y Ana Millán serán los encargados de presentar cada día, el miércoles, jueves y viernes respectivamente, los ciclos Cine&Vino. En la ceremonia inaugural, el humorista catalán entregará la Espiga de Honor al viticultor y bodeguero Carlos Moro.

Este apartado contará con tres proyecciones que acercarán a los espectadores las vicisitudes constantes que rodean al mundo del vino: El mejor sommelier del mundo, de Nicolás Carreras (Argentina); Grand Cru, de David Eng (Canadá); WineCalling 95, de Bruno Sauvard (Francia).

Tras las proyecciones se podrán degustar más de 100 variedades de vinos de las DO Ribera del Duero, Cigales y Rueda junto a la venta de productos de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León / Tierra de Sabor. El #EspírituRibera repite su apuesta por aunar cultura y vino con la presencia de más de 35 referencias de la DO Ribera del Duero para disfrutar junto a los conciertos que pondrán broche final a cada una de las jornadas: Sesión “No me cuentas películas” de DJ María Arcas; Marola &Chaill; Sofía Buckhingham.

En palabras de Miguel Sanz, Director General de Ribera del Duero, “la DO Ribera del Duero mantiene su firme compromiso por un arte como el cine con el que compartimos multitud de semejanzas. El esfuerzo, la pasión y la creatividad marcan el camino diario de cineastas y viticultores. Es un orgullo sentir el #EspírituRibera un año más en el festival de cine independiente y de autor más importante de toda Europa”.