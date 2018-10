Constituida una plataforma de subcontratas y plantillas de las empresas de la minería privada

Desde el colectivo entienden como 'insuficientes' las medidas recogidas en el preacuerdo del carbón pactadas entre Ministerio de Transición Ecológica y sindicatos mineros para dar salida y garantía a todos los trabajadores vinculados directamente en el sector minero del carbón.

Bajo el paraguas de la plataforma se aglutinas los trabajadores de las subcontratas, de las empresas auxiliares y también de las plantillas directas de las empresas de la minería privada que, reconocen en un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación, no están acogidos directamente por el plan social pactado en el preacuerdo sino que se realizan, aseguran, 'vagas referencias' a su futuro.

Aunque consideran que las medidas tomadas por el Ministerio 'van en la buena dirección', desde la plataforma también remarcan que la propia ministra, Teresa Ribera aseguró que 'no pueden dejar a nadie atrás en el camino' motivo por el que 'no aceptamos', insisten, que se dé por zanjado el problema del carbón cuando las medidas no alcanzan a todos los afectados.

Los integrantes de la plataforma se pondrán en contacto con las partes implicadas en las próximas horas y, de hecho, pretenden acudir este miércoles a Madrid a la firma del preacuerdo minero como respaldo directo a lo que consideran 'un trámite inicial necesario, pero incompleto' motivo por el que aprovecharán su presencia para entrevistarse con los participantes en la firma.

Desde la plataforma descartan movilizaciones o huelgas porque es su deseo mantener 'el buen clima existente' y porque consideran que' no es el camino a tomar mientras exista una mesa de negociación', señalan.