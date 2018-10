Zinebi celebrará este año su 60ª edición

El festival internacional de cine documental y cortometraje de Bilbao, Zinebi, inaugurará el 9 de noviembre su 60.ª edición en el Teatro Arriaga. Por motivo de su aniversario, Zinebi 60 celebrará el Día del Cine Vasco, el 10 de noviembre, dónde además de la proyección en el Auditorio de Azkuna Zentroa de los cortos vascos en competición, en el Museo Bellas Artes, se hará entrega de los Mikeldis de Honor Especial ZINEBI 60 para "nueve personas que con su trabajo han contribuido a la cinematografía vasca durante años y que de símiles modos, han estado vinculados con el festival", según Vanesa Fernández, directora de Zinebi. Los premiados serán José Antonio Sistiaga, José Ángel Rebolledo, Anton Merikaetxebarria, Alberto López Echevarrieta, Santos Zunzunegui, Juan Ortuoste, Ramón Barea, Javier Rebollo y Ernesto del Río.

Fueron un total de 3.770 cortometrajes, provenientes de 124 países distintos, los que se inscribieron. Sin embargo, serán 52 cortometrajes de 28 países, los que tomarán parte en la Sección Oficial del Concurso Internacional, en la que optarán, entre otros, al Gran Premio del Festival y a los Mikeldis por 'mejor ficción, 'mejor animación' y 'mejor documental'. Entre los cortometrajes, destacan seis producciones vascas: Azken otsoa, de Iker Maguregi (ficción), Cadoul de craciun, de Bogdan Muresanu (ficción), Ancora lucciole, de María Elorza (documental), Amor siempre, de Maider Fernández (documental), Il dolce far, de Richard Sahagún (documental) y It is all right here, de Teresa Sendagorta (documental).

El premio del Mikeldi de Honor, esta edición, se le entregará al realizador argentino Mariano Llinás. ZINEBI 60 acogerá además en primicia, la presentación de su película La flor, con una duración total de 14 horas, que se proyectará durante los días 11, 12 y 13 de noviembre en los Golem, Alhóndiga. A su vez, para hacer partícipe a la ciudadanía, los artistas Patxi Araujo y Martín Etxauri llevarán a cabo un mapping sobre la fachada del 'rascacielos' de la calle Bailén. Se tratará de una instalación artística donde confluirán las imágenes, la música y la perfomance.