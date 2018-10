Discurso de Josu Urrutia en tono de despedida

Este es el discurso con el que Josu Urrutia se dirigió a los socios compromisarios:

“Se buscan personas para viaje peligroso. Sueldo escaso. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura el regreso. Honor y gloria en caso de éxito.”

Arratsalde on. Buenas tardes. Este anuncio publicó el explorador Shackleton en el periódico Times en 1907, en busca de una tripulación que lo acompañara en su conquista del Polo Sur. Respondieron más de 5.000 aspirantes. Eran otros tiempos y ha transcurrido más de un siglo desde entonces, pero, salvando las distancias, me gustaría que el espíritu Shackleton inspirara el tono de estas palabras. Y que cuando acabe, quede claro el porqué. El espíritu de una expedición admirada y recordada, que alcanzó el honor y la gloria no por el éxito de su empresa, sino por sus principios y su resistencia ante la adversidad. Como cada año os digo, muchas gracias por demostrar vuestro compromiso con el Athletic.

A la hora de cerrar cualquier etapa, por ejemplo, la trayectoria deportiva de un jugador, lo que procede es mirar atrás y repasar los aspectos relevantes: los años como profesional, los partidos, los goles y demás datos, y, también, repasar los comportamientos, las decisiones, los valores mostrados durante esa trayectoria. De igual manera, a la hora de repasar y examinar la trayectoria de esta Junta Directiva durante estas dos últimas legislaturas, conviene repasar y comprobar qué ha sucedido sobre todo en aquellas dos cuestiones que, por su importancia, en el futuro próximo también servirán para examinar y valorar a las siguientes directivas. Esas dos cuestiones decisivas sobre las que se nos exige y se nos mide son el rendimiento deportivo y la gestión económica del Club.

Miramos atrás, repasamos nuestra trayectoria y consideramos que, en el rendimiento deportivo,hemos mantenido una regularidad notable (a pesar de haber pasado situaciones de transición en dos de los ocho años y haber superado también algunos momentos de inquietud puntuales como los que hoy vivimos), regularidad que nos ha permitido vivir y disfrutar de momentos excepcionales. Seis temporadas en Europa jugando UEFA y Champions, con el masculino y el femenino, dos finales de Copa y una final de la Europa League que es algo que solo se ha logrado otra vez en nuestra historia. Y también hemos ganado untítulo de Supercopa y la Liga femenina. Esta dinámica positiva ha provocado, por ejemplo, que el Athletic Club pase en el ranking UEFA del puesto 79, en el verano de 2011, al puesto 31 actual. Hemos avanzado 48 puestos.En resumen, creo que hemos aprobado con nota en el rendimiento deportivo.

Y de la mano de ese buen desempeño deportivo, pero no solo, ha venido también una buena gestión económica. Y aquí, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes, porque para el Athletic, a diferencia de para otrosclubes, no es fácil mantener una línea regular positiva en el rendimiento deportivo cuando, precisamente por tus éxitos en las diferentes competiciones, llamas la atención de los grandes y poderosos clubes de Europa que tratan de ficharte, y a veces lo consiguen, a algunos de tus mejores jugadores. En esas circunstancias, cuando te fichan futbolistas importantes, creo que hay que considerar el mérito que ha supuesto poder sustituirlos la mayoría de las veces con jugadores de la casa, y, además, hacerlo sinrebajar ni la exigencia ni el rendimiento deportivo. Nosotros no tenemos, ni queremos tener, una despensa mundial a la que recurrir cuando nos falta algo.

Debemos y queremos apostar por nuestros futbolistas, incluso precipitar su salto al primer equipo con la incertidumbre que ello supone. Ejemplos no faltan, tanto de esta misma temporada como de las pasadas. Ahí tenemos a Unai Simón, al que las circunstancias han provocado que se asiente en el primer equipo saltándose varias etapas de su formación prevista. Y el equipo ha respondido y sigue respondiendo.El otro aspecto destacable de la gestión económica que, probablemente, coloca al Athletic en el mejor momento de toda su historia y que ha venido de la mano de ese rendimiento deportivo sostenido y notable, es que el balance económico habría sido igualmente positivo de no haber existido esos ingresos extraordinarios por los pagos de las cláusulas de nuestros jugadores. Es decir, los números habrían encajado igualmente, considerando los ingresos ordinarios ylos gastos ordinarios referidos a fichajes de jugadores y renovaciones. Los ingresos extraordinarios no nos han valido para cuadrar las cuentas, sino para acometer acciones estratégicas especiales que responden a los intereses del Club: inversiones en Lezama y en San Mamés Barria, en la cubierta del campo, provisiones para el futuro, etc.

Por todo ello creo que podemos afirmar que hemos sacado buena nota también en la gestión económica.Pero no quiero quedarme ahí, porque nadie puede garantizar los resultados. Por tanto, donde me gustaría poner el acento es en aquellas cuestiones previas a esos resultados: las motivaciones, los porqués, los objetivos que me llevaron a dar un paso al frente y presentarme a la presidencia allá por el 2011. Por aquel entonces, después de estar muchos años en el Athletic tanto como jugador de categorías inferiores como del primer equipo y también como exjugador, yo tenía la sensación de que en el Club se vivía cierta incoherencia, cierta dispersión, más allá de que, puntualmente, se consiguieran resultados. Y como veía esa cierta incoherencia, mi objetivo principal era dar sentido a la institución, dar coherencia al club. Conseguir que cualquiera que se fijara en el Athletic apreciara una orientación clara (independientemente deéxitos o fracasos coyunturales). Que cualquiera pudiera ver (se pierda, se empate o se gane), que el Club va bien encaminado, que lo que se hace tiene un sentido, una razón de ser.

Los dirigentes, cualquier dirigente, lo mismo un presidente que un entrenador, nos valemos de dos herramientas fundamentales para convencer, para liderar y dar sentido. La palabra y el ejemplo. Y tienen que ir de la mano. Necesitas un discurso, un relato bien estructurado, y necesitas el ejemplo. Que entre lo que digas y lo quehagas haya la menor brecha posible, sabiendo que la coherencia absoluta no existe. Porque no solo somos lo que decimos, sino también lo que hacemos. Con la palabra y el ejemplo unidos, yendo de la mano, damos sentido y convencemos a la gente. Un entrenador tiene que tener claro cuál es su estilo de juego, saber a qué quiere jugar y cómo quiere hacerlo. Y en los entrenamientos, en los ejercicios, en sus comportamientos del día a día, tiene que haber una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Un presidente igual: su palabra y su ejemplo deben ir de la mano.

Ese era mi objetivo principal: dar sentido a la institución reduciendo la distancia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos.Lo que yo veía es que para dar sentido hacía falta, antes que nada,tener clara la definición de lo que es el Athletic, tener claro el relato de lo que somos, nuestra esencia. Porque esa claridad conceptual es la base de todo. Y al final se nos olvida o no sabemos explicar o no recordamos lo que es el Athletic.Yo suelo utilizar la figura de un amigo extranjero, una persona de otro mundo, alguien que no sepa absolutamente nada de lo que es el Athletic, y suelo utilizar a ese amigo para imaginarme lo que tendría que decirle para explicarle lo que es el Athletic. Porque el Athletic es mucho más que fútbol. A mí me encanta el fútbol. Me encanta hablar de fútbol con gente, porque es algo que siempre me ha gustado, pero el Athletic me encanta todavía mucho más. Y el Athletic es mucho más que fútbol. Por lo tanto, yo tengo que tener claro, si soy seguidor del Athletic, qué es el Athletic y saber explicarlo. Por ejemplo, a ese amigo mío que es de otro mundo y no tiene ni idea de lo que somos. Todos deberíamos poder explicarle lo que es el Athletic, tener mínimamente claro lo que somos. Comprender y explicar que es algo que va más allá del fútbol, que es una forma de vida. Una forma de competir distinta que parte de una mirada distinta, y que esa mirada supone un modo de vivir, algo que va más allá de ganar o perder. Una apuesta pornuestro pueblo, por nuestra gente, sin tener nada en contra de nadie y sabiendo que los nuestros no son los mejores, pero sí los de casa.

Confiando en que esa gente que no es extraordinaria pero sí es la tuya, poniendo unos intangibles, puede equilibrar la balanza y competir. Y esos intangibles necesarios son también la esencia del Athletic: la ilusión, la responsabilidad, el compromiso, el sentido de pertenencia... Ese amigo mío tiene que comprender que es algo que va más allá del fútbol. Tiene que comprender lo que implica elegir solo jugadores nacidos o formados aquí, invertir en ellos, apostar por ellos, mostrando la paciencia adecuada, y, a la vez, competir con ellos contra otros equipos que eligen futbolistas de todo el mundo.Si uno no interioriza loque es el Athletic es difícil que comprenda los comportamientos del Athletic como club. A partir de ahí, una vez que tenemos clara la definición, que la sabemos explicar, que no la olvidamos sino que la recordamos constantemente porque es el tronco del árbol, empezamos a tomar decisiones. Y la primera decisión que tomé cuando decidí presentarme, fue la de formar un equipo directivo. Con la definición de lo que es el Athletic en el centro, reúno un grupo de gente que conozco y que tienen una definición delAthletic similar a la mía y que incorporan, además de las capacidades, esos valores, esos intangibles esenciales del Athletic.Pero los elijo también procurando que representen a la masa social del Athletic. Que los socios y las socias del Club sientan, en su mayoría, que ellos mismos podían haber formado parte igualmente de esta Junta. Que se vean reflejados en la composición general de la Directiva, en su mayoría gente sin grandes patrimonios, gente normal, con sentimiento Athletic, y con su trabajo y con sus obligaciones.

Que quienes están aquí junto a mí sean un reflejo de quienes estáis ahí Una vez formado el equipo, nos ponemos en marcha. Y vamos tomando aquellas decisiones que han caracterizado nuestra gestión. Decisiones, como la de la composición de la Junta, que siempre tienen como punto de partida la definición de lo que es el Athletic.Así, en la gestión deportiva, dejando a un lado los resultados de los que hemos hablado antes, podemos repasar diferentes situaciones vividas.Por ejemplo, a la hora de elegir entrenadores. Todos ellos personas con doble ambición, de ser mejores ellos y hacer mejor al Club. Personas que valoran al Athletic como institución, y que comparten esa definición de lo que somos y actúan en consecuencia. Podemos repasar también dentro de la gestión deportiva algunas situaciones vividas con algunos jugadores. Nuestras decisiones ante jugadores que no han querido renovar, como Llorente, Amorebieta o Remiro. Tener claro que si el Athletic es lo que dice ser, el Club tiene que comportarse como se ha comportado.Si esto somos, esto hacemos. IZAN ETA EGIN.

Si tengo clara la definición, el posicionamiento ante el Bayern, el Manchester United, el City o el Chelsea, debe ser el que ha sido. Y cualquiera debería comprenderlo. Y lo que en su día pareció extraño, hoy se ve como un comportamiento coherente, y, además, válido, porque son muchos los clubes que han seguido nuestra estela.Más cuestiones deportivas. Los fichajes de futbolistas: además de la capacidad, de la doble ambición, elegimos a gente que muestre su deseo de ser parte de este club, que se enorgullezca de ello: Aduriz, Beñat, Raúl, Rico, Etxeita, Sola, Boveda, Iñigo Martinez, Dani García, Yuri, Capa, Ganea...Y luego hay una apuesta clara por Lezama, que también es parte de la gestión deportiva. No tenemos miedo a precipitar el salto. Si las circunstancias lo requieren, confiamos en Lezama, asumiendo riesgos con convicción. Queremos dar oportunidades a los nuestros, es parte de nuestra definición, y sabiendo que cometerán fallos. ¿Cómo no van a cometerlos si las circunstancias provocan que a menudo se acorten los plazos? Pero mostramos confianza, paciencia y convicción.Hemos elegido este camino, un camino difícil, pero el nuestro. Otros van por autopista, nosotros por donde no va nadie. Hemos elegido dar la vuelta al mundo en solitario. Ya sabemos que va a haber olas, que nos vamos a encontrar en situaciones muy complicadas, pero queremos hacerlo así, con nuestra gente, porque nos satisface doblemente. Repasemos también situaciones económicas. Y no hablemos otra vez de números, sino de comportamientos. ¿Qué principios han caracterizado nuestra gestión económica?

La prudencia, el rigor y la honestidad. Prudencia, rigor y honestidad que han sido refrendadas por una tercera persona externa, que es el auditor, y que durante 8 años consecutivos ha validado nuestras cuentas sin salvedades. Y, por definición de lo que es el Athletic, eso es algo que debería suceder siempre, porque debe ser consustancial al Club: prudencia, rigor y honestidad traducidas en cuentas auditadas sin salvedades.Y ahora que estamos en la situación económica más próspera en la historia moderna del Club, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es la gestión sobre parte de ese beneficio? Pues hacemos lo que haríamos cada uno de nosotros en la vida: mirar al futuro, prevenir riesgos, y hacemos una provisión que garantice nuestra estabilidad en los próximos años. Y lo hacemos, además, por el bien del Athletic, estemos nosotros en la Directiva o estén otros, porque lo que nos importa es el Club.Si esto somos, esto hacemos. IZAN ETA EGIN.

Repasemos también la gestión institucional.Por ejemplo, nuestro posicionamiento en la Liga ante el reparto televisivo: 41-1. El nuestro el único voto en contra. ¿Y por qué? Vayamos otra vez a la definición. ¿Qué se va a votar? ¿Qué somos? El Athletic. Pues defendemos lo que somos y votamos en contra. No tenemos nada en contra de nadie, pero no respaldamos las decisiones unificadas que van en contra del Athletic. Porque el reparto supuestamente equitativo de derechos televisivos propuesto, para el Athletic no es bueno. La propuesta ni es buena en sí misma ni la manera en que se ha planteado. No nos conviene. Al contrario, nos perjudica. Porque no nos valora. Nos infravalora en relación a nuestra historia y a nuestra masa social. Posicionamiento en la ECA, la Asociación Europea de Clubes. Somos un referente. Han traído a Bilbao jornadas de trabajo. Formamos parte del Comité de Fútbol Base. Nos hacemos valer.Otros posicionamientos institucionales: la política de comunicación. Una política de comunicación, la gran criticada, que, sin embargo, también parte de la definición. Somos el Athletic y nuestros intereses deben estar por encima de cualquier medio de comunicación. No nos plegamos a intereses ajenos, ni damos filtraciones o exclusivas ni ofrecemos tratos de favor. Ni tampoco debo tener en cuenta mi interés personal ni mi imagen como Josu Urrutia, sino el interés de la institución. El Athletic intenta tratar a todos por igual. No hay una única política de comunicación que todos los clubes debamos seguir. La política de comunicación del Real Madrid será una, la del Barça será otra, la del Sevilla, otra, y la del Athletic, otra.Y comunicamos en base a lo que somos. Si esto somos, esto hacemos. IZAN ETA EGIN.

Repasemos también la gestión social. Y de nuevo, la base de nuestro comportamiento es la definición. El Athletic ha bebido y bebe de la sociedad, y está obligado a devolver a la sociedad algo de lo que recibe. Por eso hemos volcado la Fundación hacia proyectos sociales. Allá donde más se necesite, allí quiere estar el Athletic ayudando y devolviendo parte de lo que recibe. También podemos hablar del traslado de socios y socias del viejo al nuevo San Mamés,efectuado con transparencia y siguiendo criterios de antigüedad, sin considerar a nadie por encima de nadie. Porque eso es lo que nos gustaría: que todos nos sintiéramos una parte importante del Athletic. Cada uno aportando lo que pueda. En el campo de fútbol también. Uno juega 300 partidos y otro juega 10, pero no es más importante uno que otro. Será mejor jugador, tendrá mayor reconocimiento, pero todos somos importantes. Lo mismo en el reparto de entradas. Transparencia y criterios justos. O en las bajas de socios y socias, que están disponibles anualmente en la Oficina de Atención al Socio.O en el avance de la igualdad de mujeres y hombres en el mundo del deporte. Tanto impulsando el futbol femenino, asentando su profesionalziación durante los últimos años, como incorporando a mujeres con naturalidad al equipo directivo, algo en lo que fuimos pioneros.O trabajando a favor del euskera. Definición. Si esto somos, esto hacemos. En la gestión deportiva, en la económica, en la institucional y en la social. IZAN ETA EGIN.

Y si compartís nuestra definición, compartiréis también nuestras decisiones, porque hemos intentado que vayan de la mano. Dando sentido. Reduciendo la distancia en lo posible entre lo que decimos quesomos y lo que hacemos.Y ahora, una vez repasada nuestra trayectoria durante los últimos 8 años, ¿hacia dónde vamos? El mundo del fútbol ha cambiado mucho y muy rápidamente en estos últimos tiempos y tenemos que hablar del futuro, prepararnos para afrontarlo, porque tiene toda la pinta de que el fútbol va a seguir su transformación durante los próximos años y nos va a poner las cosas todavía más difíciles. Y en esas circunstancias de cambio permanente, nosotros tenemos que tener claro lo que somos y actuar en consecuencia. La gente me pregunta, ¿cómo ves el futuro del Athletic? Y yo les respondo: el mayor problema que veo es que el Athletic va por un lado, en una dirección, y la sociedad, también nuestra sociedad, va por otro. Vamos a contracorriente delfútbol y de la sociedad. No vivimos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y debemos preservar la identidad del Athletic en esta nueva sociedad. Ese es nuestro mayor reto de cara a futuro.¿Cuál es nuestra medida del éxito? ¿Qué nos hace falta para sentirnos realizados?

Vivimos en la sociedad de la dispersión, en la sociedad de la inmediatez, de la velocidad, de la queja, de lo quiero todo ya, aquí y ahora, de las relaciones inestables, hoy sí, mañana no, del nunca es suficiente...Y en cambio el Club, por definición, es todo lo contrario. No es dispersión, es estar atento. No es impaciencia, es paciencia. No es velocidad, es proceso artesanal. No es queja, es actitud constructiva. No es individual, es colectivo. No puede basarse en relaciones líquidas, sino sólidas. Es fidelidad, es implicación, ilusión, trabajo, voluntad, espíritu de equipo.Por lo tanto, somos parte de una sociedad que avanza en una dirección contraria a la identidad del Athletic. Y no nos damos cuenta de que en base a esa dispersión propia de la sociedad a la que pertenecemos, nos alejamos de la definición del Athletic. Como también nos alejan de la definición del Athletic en muchas ocasiones los medios de comunicación, que son medios de comunicación que obedecen a intereses ajenos al Athletic, los suyos propios o los de la sociedad. Y ya lo decía Scott Fitzgerald en “A este lado del paraíso”: “Por lo que vale un periódico, te dicen cómo tienes que pensar.” Y así nos alejamos de lo fundamental, de la definición del Athletic, y nos acercamos a lo secundario, que si los horarios de los lunes, que si los entrenamientos son a puerta cerrada, que si los precios de las camisetas...

Si jugáramos al mus, diríamos que estamos a la pequeña.Y el futuro del Athletic, como en el pasado y en el presente, no lo va a decidir lo secundario, sino lo fundamental. No se va a decidir a pequeña, sino a mayor, pares y juego. Si en vez de pensar en términos de identidad, nos distraemos con otras cuestiones, no podremos responder a las exigencias del futuro, que cada vez nos va a poner las cosas más difíciles.El Athletic es un proceso artesanal. Y eso, hoy en día, no es lo que impera en buena parte de la sociedad. Tenemos que hacer un esfuerzo cada uno de nosotros, tener asambleas con nosotras mismas,pero no una vez al año, sino de manera frecuente. Pensar cada uno cómo podemos hacer mejor al Athletic en aquellas cuestiones troncales, las cuestiones esenciales, teniendo clara la definición.Endurecernos nosotros y endurecer a nuestros hijos e hijas fortaleciendo su carácter. Porque nuestro reto fundamental es preservar nuestra esencia y protegerla ante la adversidad.

Ha llegado la hora de ir acabando. Nuevamente, ha sido un placer. Creo que he empezado dándoos las gracias. Os las vuelvo a dar. No creoque haya sido casual el respaldo mayoritario que nos habéis dado en las asambleas. Sé que es algo extraordinario que no ha pasado de manera habitual en la historia del Athletic y quiero daros las gracias por ello. Nos hemos sentido muy acompañados por vosotros y vosotras, más allá de nuestras divergencias en la pequeña, en las cosas secundarias, porque creo que hemos sabido ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y creo que es un mérito compartido, nuestro y vuestro también. Os lo agradezco de corazón en representación de la Junta y de manera personal también, porque, a lo largo de estos ocho años, he sufrido la pérdida de tres personas muy importantes que me gustaría mencionar en señal de reconocimiento y de gratitud. Son mi Aita, mi hermano Julen y Andrés Arana, que para mí han sido tres ejemplos de vida y tres ejemplos de lo que es el Athletic. IZAN ETA EGIN.

Sin vuestra ayuda, sin vuestro apoyo, sin vuestro respaldo, al igual que el de la Junta Directiva y de las personas más allegadas, habría sido muydifícil asumir esta responsabilidad tras su pérdida y haber tirado hacia adelante. Por lo tanto, eskerrik asko bene benetan.

He mencionado antes a mi Aita y me vais a permitir que termine contándoos una anécdota personal que sucedió cuando él tenía 80 años y, de alguna manera, sentía que el final de su vida se acercaba. El caso es que, en una de nuestras conversaciones en Lekeitio, él sintió la necesidad de recapitular, de mirar hacia atrás y justificarse ante mí como Aita. Normalmente se sentía orgulloso de haberme transmitido lo que para él era el Athletic, pero aquel día se le notaba preocupado porque sabía que ese sentimiento también me había generado una responsabilidad, que, en mi caso, no estaba exenta de problemas y dificultades.Yo le dije: “Aita, estate tranquilo. Que no pasa nada.”Pero él necesitaba ir más allá y siguió hablando:“Josu, yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Cuando llegas a mi edad te das cuenta de que las cosas que de verdad importan son pocas. Cosas sencillas, que no simples.

Y quiero que sepas que si siempre os he hablado del Athletic desde que erais niños es porque para mí el Athletic es un modo de vida, algo que simboliza esas cosas que de verdad importan:El Athletic es creer, es tener fe. Es ilusión.Es sentido de pertenencia. Ser agradecido con los que ya se fueron. Cuidar su legado. Transmitirlo.Es incertidumbre, es miedo, sí, pero también valentía para afrontar ese miedo. Es orgullo, y también humildad para no creerse más que nadie.Es paciencia, saber que las cosas llevan su tiempo. Como en la mar, como en las huertas. Ir cada día a quitar las malas hierbas, a regar, a cuidar lo que quieres.Es caerse y levantarse, y es volverse a caer y volverse a levantar una y otra vez.Josu, todo esto es el Athletic para mí, y por eso, cuando yo os hablaba del Athletic ―me dijo―, en realidad os quería hablar de las cosas que importan.”Mi Aita tenía entonces 80 años y murió poco después, a los 82.

Eskerrik asko guztioi. Aupa Athletic, eutsi gogor eta beldurrikez.