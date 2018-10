El Cádiz mejora pero sigue sin ganar

El Cádiz sigue sin ganar. A pesar de la mejoría en el juego y en las sensaciones al equipo amarillo no le dio para conseguir esa victoria tan necesario que le hace seguir en puestos de descenso. Los de Cervera volvieron a ser un equipo serio atrás, que casi no concedió ocasiones , pero le volvió a faltar acierto de cara a gol. La actuación arbitral también fue discutida, en este caso por el equipo visitante que pidió un penalti en una jugada que acabó con gol anulado. Parece que las reclamaciones asturianas, tienen razón y el penalti de Correa existió. El árbitro no lo señaló.

Cervera apostó por cambios en el once. Sergio Sánchez debutó en liga, a Brian se elevando el castigo y tras su buen partido de Copa fue titular. Arriba Vallejo era el delantero referencia con Aketxe en banda derecha y Jairo en la izquierda. Los demás repetían en el equipo inicial.

El Sporting comenzó con más intensidad, lo que obligó a Cifuentes, el salvador de los locales, a intervenir en dos ocasiones. No se habían cumplido aún los diez primeros minutos de juego y los visitantes atacaban, pero el Cádiz no se amilanó y el balón parado de Aketxe en un saque de esquina casi hace el primer gol tras un cabezazo de Garrido, que obligó a Mariño a hacer un paradón cuando la pelota ya entraba. Los problemas aparecieron pronto para el Cádiz, Keco tuvo que ser retirado por un problema en el codo. El central intentó seguir , pero no pudo. Marcos Mauro, que volvía de lesión ocupó su sitio. Keco estará de baja tres semanas por una fisura en la cabeza del radio.

La presión de ambos equipos disminuyó, hasta que llegó un gol anulado a Djurdjevic por un fuera de juego muy ajustado, en esa misma jugada se pide un penalti de Correa. Las protestas visitantes fueron ostensibles , pero el colegiado no señaló nada. El Cádiz iba creciendo hasta la conclusión del primer tiempo, que no dejó malas sensaciones a los amarillos.

La reanudación fue con los mismos protagonistas y con las mismas ideas. El Cádiz serio, concedía poco, y a los visitantes le entraban las dudad. Aketxe casi consigue el gol tras un saque de esquina directo. Los locales ya mandaban, manejaban la pelota con más criterio y el Sporting quería conservar el resultado. Jairo tuvo la más clara en un mano a mano con Mariño. La ocasión fallada y el lamento en la grada. Así se llegaba al tramo final del partido, donde los visitantes llevaron el miedo a la grada. Cifuentes voló para repeler un disparo desde la frontal de Souza cuando la grada visitante ya cantaba el gol. El portero volvió a aparecer para salvar a los suyos. El Sporting creyó que podía y casi lo consigue pero la defensa y el portero abortaban el peligro.

Al final un punto para cada equipo, que no soluciona nada a nivel clasificatorio, pero si ayuda la mejoría de la imagen local. Próxima parada, el sábado ante el Lugo.

