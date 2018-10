Cervera cambia de plan

Álvaro Cervera suele torcer el gesto cuando se le pregunta por la forma de jugar. Parece que no le gusta demasiado el debate al menos de cara al exterior, ya que internamente es algo que está en el ambiente. Su estilo reconocible, de jugadores rápidos por banda y un delantero tanque como referencia está virando en las últimas semanas y parece que ha llegado para quedarse. Aunque su filosofía se mantiene, ya se aprecian cambios en la forma de jugar a pesar de que muchas veces el técnico se ha resistido a reconocer alguna variación.

Ante el Sporting, Aketxe y Jairo jugaron en banda con Manu Vallejo en punta del ataque como referencia ofensiva. Algo impensable a principios de temporada. Cervera reconoce que le ha dado vueltas a la forma de mejorar del equipo y estas son sus conclusiones: "Analizamos que le pasa al equipo. La velocidad por fuera no nos está dando gran cosa. Intentamos meter por fuera más control de balón y meter la velocidad arriba, más cerca de la portería contraria. Hoy ha salido bien, como queríamos, pero es verdad que al no ser delanteros puros llegamos con menos daño, que un equipo que haga lo mismo con delanteros específicos. Hoy por momentos ha salido muy bien" sentenciaba.

Llamaba la atención la ausencia de Lekic del equipo titular, siendo además el único delantero puro que estaba disponible. El punta puede ir perdiendo protagonismo si el entrenador sigue apostando por este nuevo modelo de juego, o al menos jugar más acompañado, algo que sin duda beneficiaría su juego. El entrenador asegura que "con Lekic estoy muy contento. Es un chaval fantástico y entrena muy bien". Cervera volvía a recalcar que "como no somos tan peligrosos por fuera porque no tenemos esa velocidad de antes, tenemos que llegar a la portería contraria de alguna manera. Eso no quiere decir que Lekic vaya a dejar de jugar, podría jugar con otro. Pero jugar con uno solo, el equipo hace muchas cosas pero sin tener concreción".

Lo que es invariable para el entrenador es la solidez defensiva y la generosidad en el esfuerzo del grupo. Una nueva visión del equipo, que parece va a repetirse en las próximas jornadas.