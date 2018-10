La Sala de Emergencias se cae en plena gota fría y los agentes tienen que comunicar los servicios por Whatsapp

Los policías de Castellón funcionaron por Whatsapp el día de la gota fría porque la sala de Emergencias de las dependencias de Tetuán 14 no funcionaba y el equipo de gobierno de Castelón no reforzó la seguridad con más patrullas, a pesar de la alerta por riesgo extremo por lluvias desde el jueves por la mañana. Había menos agentes de patrulla que el jueves anterior, que no había ninguna alerta.

La sala falló el pasado jueves, concretamente a las 17:40, es decir, tan pronto como empezó a llover. Los agentes tuvieron que comunicarse por whatsapp y no es la primera vez que ocurre. Según ha podido saber Radio Castellón, cada vez que hay fuertes lluvias, no pueden emitir ni recibir por las emisoras y los policías tienen que comunicarse los servicios del 112 y del 092 por un grupo de whatsapp. Ya pasó en las lluvias anteriores de finales de septiembre.

El equipo de gobierno sacaba pecho en su día por el esfuerzo en dotar de más y mejores recursos a la Policía Local, para actuar con mayor decisión con el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE), un proyecto en el que el gobierno municipal invirtió cerca de un millón de euros. El espacio, con el Centro de Coordinación Operativa (CeCop), una sala de crisis y una sala de coordinación, aglutina en un mismo edificio a todas las agencias del Área de Seguridad Pública del Ayuntamiento: Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Emergencias Sanitarias, Movilidad y Tráfico, así como el servicio del 010 para coordinarse mejor ante las incidencias. Y ahora, el equipo de gobierno quiere invertir otros 600.000 euros en la sala para software.

Además, el servicio del jueves debería haber sido extraordinario, teniendo en cuenta las circunstancias. Sin embargo, fue como cualquier jueves del año, pero mermado, puesto que si de normal tiene que haber dos patrullas de atestados, solo había una, porque solo estaban de servicio dos personas.