Sistema acústico y luces laser para evitar la presencia de estorninos

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó iniciará esta semana una serie de actuaciones concretas para evitar la presencia de estorninos en los ficus monumentales protegidos de la avenida Sud-Oest, que provocaban problemas de ruido y suciedad por los excrementos, con la consecuente afección al mobiliario urbano y sobre la salubridad pública.

El concejal de Medio Ambiente y segundo teniente de alcalde, Fernando Daròs, ha explicado que se va actuar ahora “porque es cuando empiezan a llegar las primeras aves migratorias que en invierno anidan y crían en esta zona al ser más cálida”. Así, se ha contratado a una empresa especializada con una inversión de 5.000 euros, que instalará repelentes acústicos fijos en las copas de los árboles y uno móvil en la zona y un sistema de luces láser.

En caso de ser necesario se utilizará pirotecnia sonora y lumínica y cañones acústicos de gas butano “que provocan un ruido de explosión muy fuerte que ahuyenta a los pájaros”, tal y como detallado Daròs. En caso de usar estos dos métodos “se avisará a la Policía Local y Protección Civil y se informará previamente a los vecinos para evitar sustos o incidentes y garantizar la seguridad”.

La empresa realizará un seguimiento de los movimientos de los estorninos “para ver donde se desplazan a anidar, intentando que no lo hagan en entornos urbanos”, ya que estas actuaciones “no matan a las aves, sino que las ahuyentan hacia zonas naturales o periurbanas” como los alrededores del río Belcaire o del Paratge de Sant Josep.

PLAGA DE GUSANOS

Ante la proliferación de gusanos en el barrio Carmadai y las zonas del Polígono III más próximas a las parcelas agrícolas la próxima semana, cuando acabe el episodio de lluvias intensas, “se realizará un tratamiento con tierra diatomea, un producto muy efectivo, sin químicos e inocuo para las personas y los animales domésticos” ya que “solo afecta a los insectos”.

Daròs ha recordado que periódicamente se hacen tratamientos para tratar estas plagas, pero “por las condiciones meteorológicas vamos a reforzarlos”, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no puede actuar en parcelas privadas. No obstante, “los afectados pueden usar este producto, que se vende en cooperativas y no se necesita ningún carnet para comprarlo”.