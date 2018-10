Un joven que nació sin iris lucha para que se le reconozca la discapacidad

Fran Amor Llopis, un joven vecino de Oleiros nació sin iris. Sufre aniridia bilateral congénita, una enfermedad degenerativa que casi siempre termina en ceguera. Con diecisiete años cuenta con un veinticuatro por ciento de visión. La familia de Fran lucha para que la Xunta de Galicia le conceda un certificado de discapacidad permanente ya que el que tiene actualmente está a punto de caducar y no se corresponde con su enfermedad.

Mayte González entrevista a la madre de Fran Amor / Radio Coruña Cadena SER

Han interpuesto una denuncia en el Juzgado Número 2 de A Coruña contra la Consellería de Política Social hace casi un año ya que el tribunal de valoración de discapacidad considera que Fran padece un trastorno en el iris, una enfermedad que no está registrada. Su madre, Sandra Llopis, que habló para los micrófonos de Hoy por Hoy, añade que su hijo no puede tener ese trastorno ya que no tiene iris. Al considerarlo un trastorno y no una enfermedad degenerativa, le conceden a Fran certificados temporales que caducan cada dos años. Su madre asegura que para la última renovación, la Xunta les está poniendo muchas trabas.

Un texto que una persona con un cien por cien de visión tarda veinte minutos en leer, Fran lo lee en hora y media. A pesar de esas dificultades estudia segundo de bachiller, el curso que le corresponde, con buenas notas. Al no poseer el certificado no puede acceder a ninguna beca especial, no recibe ninguna pensión ni facilidades para estudiar. Radio Coruña Cadena SER se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia y no ha obtenido respuestas.