4-0. La solución está en casa

Es de sobras conocido que el fútbol se juega con hombres y no con nombres. Tras introducir mínimas variaciones en el once inicial en sus tres primeros encuentros en el banquillo ibicenco Andrés Palop le dio la vuelta como a un calcetín a su once inicial para buscar los puntos ante Marbella y el resultado final le dio la razón. Triunfo balsámico para ahuyentar fantasmas, efectividad en el remate desconocida hasta ahora y también una pizca de fortuna para que las numerosas ocasiones visitantes no acabaran en gol. Pero este fútbol más vertical y y con remate que quiere Palop apareció ayer. Si no se juega a la lotería no se puede protestar cuando no toca el premio. Además, la primera goleada de la temporada sirvió para salir de los puestos de descenso.

El técnico local decidió apostar en ataque por el delantero que parece más en forma en este tramo de competición, Rodado, en detrimento de Borriello y por lo que se vio en Can Misses hay pocas dudas de quien merece la titularidad. Unos crían la fama y otros cardan la lana. Al pichichi de la pasa temporada en tercera división no se le ha olvidado meter goles. Es rápido en el desmarque, no se lo piensa a la hora de disparar y tiene movimientos de ariete puro no exentos de calidad. La espectacular maniobra que acabó en el tercer gol local y sentenció definitivamente el choque fue el mejor exponente. Control de espaldas, giro inmediato para dejar sentados a los centrales y remate preciso.

La pareja en ataque de Rodado, fue Cirio, al que las lesiones han limitado en el primer tercio de la competición. El goleador deportivista todavía no está a tope, desperdició alguna ocasión pero sigue mostrando las virtudes de siempre. Fue el encargado de abrir el marcador cuando sólo se habían jugado seis minutos definiendo a la perfección un buen pase al espacio de Candelas. Precisamente esa es uno de los movimientos que exige Palop desde el banquillo y que no se veían con el anterior técnico deportivista, los balones filtrados a la espalda de los centrales rivales.

Pero además de la pareja atacante, Palop cambió al equipo en la zona ancha, incorporando más músculo situando a Núñez como pareja de baile de Iosu y liberando a Chavero de tareas defensivas colocándole en una posición más ofensiva. La baja a última hora del central Gonzalo la cubrió con Verdú, que debutaba esta temporada. El Ibiza tuvo un arranque perfecto en ataque aprovechando sus dos primeros remates cuando sólo se llevaban ocho minutos. La efectividad soñada y de la que careció durante todo el choque un Marbella que no mereció un castigo tan severo. El equipo andaluz salió apretando desde el pitido inicial, Bernal y Mustafá, una pesadilla para la zaga local durante todo el choque ya rondaron el gol, antes del primer tanto ibicenco. Tras verse en desventaja en el marcador, El Marbella generó varias oportunidades claras pero se topó con un muro en la portería. Alex fue un coloso bajo palos. Entre los minutos 12 y 29, los visitantes generaron cuatro ocasiones claras que no aprovecharon ni Bernal, ni Jose Ramón, ni Sillero, que veían la portería demasiado pequeña. En la otra área Iosu a balón parado se topó con el larguero que impidió el tercer gol, tras rematar una falta botada por Chavero. Antes del descanso una gran acción de Rodado no pudo ser culminada por Cirio.

Tras el paso por los vestuarios, siguió buscando apretar el marcador el Marbella, pero Rodado se encargó de evitar sustos innecesarios con otra excelente acción de delantero, superando a Lolo Pavón y consiguiendo el tercer tanto. Tampoco quiso ser convidado de piedra, Javi Serra, uno de los jugadores más regulares en el primer tercio de competición que con una perfecta vaselina le puso la guinda al resultado. El Marbella seguía a lo suyo, creando ocasiones y desperdiciándolas. Palop, reconoció al final del encuentro que no acabó del todo satisfecho y es que en algunas fases del encuentro no tuvo el control del juego y permitió llegadas claras del Marbella. Lo que sí tuvo el equipo fue la definición ante el marco contrario de la que había carecido hasta ahora y lo más importante, mientras se consigue el equilibrio en el campo lo que cuenta es sumar puntos.

Con todo decidido, el técnico deportivista hizo debutar a Armenteros, que mostró detalles que evidencias que será un jugador importante, aunque la principal lección que deja el encuentro es que a partir de ahora jugarán los que están en mejor forman y no los que presumen de currículum. En el fútbol profesional, regalos los justos.