Los empresarios piden que los fondos de la 'ecotasa' se destinen a proyectos turísticos

Los proyectos que se financiarán en las Pitiusas con fondos de la ‘ecotasa’ han puesto de acuerdo a los empresarios y a los ecologistas: Rechazo generalizado a la selección que se ha hecho. Pero además queda la sensación de que los políticos no hacen caso de las propuestas que ponen encima de la mesa los representantes del sector privado que forman parte del comité ejecutivo de la Comisión de Impulso de Turismo Sostenible.

El presidente de la PIMEEF, Alfonso Rojo, no entiende que se destine dinero a promociones de vivienda pública o a la construcción de depuradoras. Dice que las instituciones tendrían que buscar otras vías de financiación pero no aprovechar los recursos que pagan los turistas por su estancia en las islas. "Ya sabemos que hay un grave problema con la vivienda y con la depuración de aguas que debe resolverse con urgencia, pero no con los fondos de la ecotasa, que deberían ir a proyectos que tengan que ver con el turismo" dice Rojo.

En la misma línea se pronuncia el presidente de los hoteleros de Formentera. Vicent Tur deja claro que este tributo no es santo de su devoción, pero asumiendo que se siga cobrando lo que pide es que se destine a proyectos que tengan relación directa con el turismo. En cualquier caso Tur afirma que no ponen pegas a inversiones "que mejoren la imagen de la isla".

Para el presidente de los ecologistas, Joan Carles Palerm, hay un problema de base: "La ecotasa tendría que ser un impuesto finalista, pero ni el Govern ni el resto de administraciones que presentan proyectos están por la labor".

Hay coincidencia también en que Ibiza debería tener un peso mayor del que tiene actualmente en el reparto de fondos.