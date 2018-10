El Campeonato de Europa se traslada a Sant Miquel con el duatlón cross

El Campeonato de Europa de duatlón cross, la tercera de las pruebas que se disputan en Ibiza en el Campeonato Multideporte tendrá como escenario este martes el Port Sant Miquel, en el municipio de Sant Joan. Hoy se ha hecho la presentación de esta cita con los cuatro representantes españoles en categoría élite; Camilo Puertas, Emilio Martín, Marga Fullana y Rocio Espada.

“Mi favorito es Emilio. Tiene un potencial increíble. Yo estaría muy contento con un Top 5”, señala el campeón de España Camilo Puertas. El aludido, tras ser bronce en el Europeo de Duatlón de hace dos días, no lo ve tan claro, “si la prueba fuera hoy, no podría correrla. Creía que me iba a recuperar mejor pero bueno, mañana espero estar en condiciones y si se puede pelear por una medalla, lo haremos”, destaca Emilio Martín que ya explicó que afronta esta prueba “sin presión y a disfrutar”.

En categoría femenina también hay buenas expectativas para la delegación española aunque también hay cautela . “Me gusta el recorrido pero hay mucho nivel. Lo importante es salir a darlo todo y si sale una medalla, bienvenida sea”, destaca Fullana. Por su parte, Rocío Espada considera que “estar entre las cinco primeras sería un buen resultado, pero, ¿por qué no un podio? Llevo 2 cuartos puestos en años anteriores, quizás a la tercera va la vencida”, remata la onubense.

En cuanto a la prueba en si, “creo que será una carrera rápida en el primer sector pero la clave estará en la primera vuelta de MTB donde los mejores ciclistas remontarán y se quedarán mostradas las cartas de cada uno”, explica Camilo sobre la prueba masculina. “Supongo que debido al gran nivel se saldrá muy fuerte, como de costumbre. Yo intentaré regular un poco en ese sector para poder darlo todo en la bici” remata Espada.

Además, Marga Fullana dio la noticia de que mañana será “su último Duatlón Cros en la élite”. La mallorquina se mostró muy agradecida “a toda la gente que ha ayudado a que mi pueblo vuelva a la normalidad” tras las terribles inundaciones que dejaron un balance de 13 fallecidos.

Destacan entre la participación extranjera el ruso Pavel Andreev, campeón del Mundo de Triatlón de Invierno y habitual dominador de la modalidad; Jan Kubiceck, de la República Checa, bronce en el último europeo de Triatlón Cros; la británica Nicole Walters, subcampeona del Mundo de Triatlón Cros en Fyn este año; Sanne Broeksma, campeonato de Europa de Duatlón Cros en Targu, Rumanía, en 2017; o la eslovaca Kristina Lapinova, bronce en el mismo campeonato.

En categoría Junior, España contará con la presencia de Ángel Puertas, que también repite como Emilio tras disputar el Campeonato de Duatlón, su hermano mellizo Nicolás Puertas (ambos hermanos de Camilo que corre en élite) y el soriano Alfonso Izquierdo.

Kini Carrasco (PTS3) buscará completar la 2ª prueba esta semana, dentro de su reto de participar en todas las pruebas posibles de este Campeonato de Europa Multisport. Raúl Zambrana (PTS3) y Francisco José López Salar (PTS4) completarán la nómina del paratriatlón nacional.

Las pruebas de Duatlón Cross comenzará a las 11:15 h. con las salidas junior y paratriatlón, para continuar a las 13 h. con las carreras élite y sub-23. A las 15:30 h. se dará la salida a los Grupos de Edad, y a las 16:05 h. la carrera open.