La eterna paradoja de la izquierda

De nuevo el eterno problema de la confluencia de las izquierdas. Siempre la misma paradoja: unanimidad para declarar la necesidad de la alianza estratégica como única forma de influir en las políticas y posibilitar lo que debería ser el objetivo, superar o compensar con la intervención pública las desigualdades. Y a la vez sobrevalorar todo lo que diferencia a las partes para hacer imposible este pacto de mancomunidad política.

En Jerez todos debemos ser conscientes que, sin acuerdo entre los partidos a la izquierda del PSOE, estos no tendrán ninguna significación municipal. El preludio no puede ser más desalentador, tanto Podemos, IU como Ganemos repiten el debate que en 2015 llevó al túnel sin salida, cruzando condiciones que saben inaceptables para las otras partes. Al parecer Podemos y la Izquierda diluida, que se presentan con la coraza de cartón piedra de Adelante, han puesto sobre la mesa tres condiciones. Podemos debería recordar, por coherencia, que precisamente su negativa a formar una coalición de partidos dinamitó, excluyendo a IU, las negociaciones hace cuatro años. Ganemos contrapone la queja de no ser convocados desde el principio y exigen que los demás acepten sus formas de funcionamiento. En realidad, parece que ninguna de las partes, quizás por prepotencias o por supervivencias, desea el acuerdo. Lo mismo así consiguen algún sillón, pero separados no representan ninguna alternativa solvente para la ciudad ni para las Jerezanas y Jerezanos.