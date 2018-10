El Xerez CD no levanta cabeza y, tras la derrota del fin de semana, el equipo se ha metido ya en puestos de descensos. Al término del partido en Gerena, el capitán, Israel, atendía a los medios de comunicación y declaraba que “las sensaciones eran buenas durante los primeros veinte o veinticinco minutos, no hemos conseguido hacer gol y nos hemos acabado metiendo atrás. Nos han hecho el gol en un error nuestro y la segunda parte ha sido un querer y no poder”.

Durante el partido se vio como el equipo local se fue haciendo fuerte y dominador. “Teníamos el plan de robarles y hacerles daño en la salida de balón, pero no nos pusimos por delante. Ellos tienen muy buenos jugadores y cuando nos han hecho el gol nos ha costado un mundo”.

El equipo solo ha sido capaz de ganar un partido en diez jornadas (ante el Puente Genil en la jornada dos) y está metido en una mala racha que está afectando mentalmente al equipo. “Cuando ves que estás bien situado, tienes ocasiones y no las metes te va minando la moral poco a poco. Estamos en una racha negativa y nos cuesta mucho más hacer gol y ponernos por delante. No nos queda otra que trabajar, sabemos que tenemos que levantarlo nosotros. La situación no es nueva, ya hemos pasado por esto en otras ocasiones y no tengo dudas de que vamos a salir adelante”.

El próximo domingo el equipo recibirá en La Juventud al Sevilla C de Paco Peña, que suma dos puntos más que los azulinos. El capitán considera la cita ante el filial sevillista una final. “Debido a las circunstancias que estamos viviendo tenemos que ganar un partido y tiene que ser ya. A partir de ahora cada partido es una final”.