Silván, el memorioso

No es prodigio menor la súbita recuperación de la memoria que ha exhibido el corregidor Silvan al denunciar retrasos en los proyectos y olvidos en los compromisos que empieza a practicar el gobierno judeo podemita de Sánchez. En esto de las amnesias , el Silván consejero es perro viejo y se las sabe todas. Pregúntenle por Torneros, sin ir más lejos.

No como en la cosa de las proclamaciones y las candidaturas, donde manifiesta ignorancia, alega plazos y procedimientos, y se pone de perfil para ver si pasa este vendaval tan enredado. Quizás tenga que preguntarle a José Luis por lo suyo y no ha encontrado el momento. Nunca digan de esta agua no beberé ni este Antoñito no es mi alcalde. Aunque al observador lejano le parezca más quemado que un paseante en Hiroshima, milagros mayores se han visto. Miren ustedes si no lo de Lopetegui en el Madrid , y ahí sigue.

Lo digo porque el ojo suspicaz lleva unas semanas leyendo excelentes publirreportajes en el Journal de José Luis, que inauguran una campaña electoral (que el señor nos pille confesados) a seis meses vista. En la misma senda gloriosa camina el anuncio de una fantástica convocatoria municipal de oposiciones con 500 nuevos funcionandos en la Casa Enredada.

Y es que estos chicos de Casado son muy capaces, miren si no a la grácil Tejerina escupiendo sobre los infantes andaluces en medio de una campaña electoral. No me digan que no es genial. Me aseguran que Susana la ha llamado personalmente para darle las gracias. Y no me extraña.