Podemos quiere entrar en el Consejo Sectorial

El consejo sectorial lo convoca el Ayuntamiento y están presentes grupos políticos, sindicatos y algunos colectivos locales, como Acil, Cámara o la Federación Himilce. Tiene como objetivo valorar el progreso de los proyectos que se gestan para la ciudad, analizar el estado económico local o aportar ideas. Podemos Linares no se incluye entre los participantes, a pesar de haberlo solicitado. Por ello, han registrado un escrito en la Oficina de Atención al Ciudadano con el fin de obtener respuesta. “Hemos leído que el Consejo es extensivo a todas las fuerzas políticas y nosotros no estamos. Queremos una respuesta por escrito sobre si es sí o no, y por qué", Inmaculada López, secretaria de Podemos Linares.

Consideran que ellos también pueden aportar ideas para el desarrollo local, como el impulso al ferrocarril o medidas para crear empleo estable. En paralelo valoran su presencia, por primera, vez en las elecciones municipales aunque antes, dicen, “hay que aportar soluciones a los problemas de esta ciudad”.