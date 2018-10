Podemos critica a López Miras por considerar el aborto 'un fracaso' en la Ley de Familia

La diputada regional de Podemos María Ángeles García Navarro denuncia que el PP quiere imponer su moral e ideología «ultraconservadora a toda la población de la Región», en referencia a la Ley de Protección Integral de la Familia que prepara el Ejecutivo Regional y a la que el presidente López Miras se ha referido en su cuenta de Twitter y señalando que considera "el aborto no como un derecho, sino como un fracaso".

García Navarro denuncia que la norma «nos lleva a retroceder décadas» y recuerda que el aborto «es un derecho» y lamenta que Murcia «es una de las dos únicas comunidades autónomas en las que no se financia ningún método anticonceptivo, mientras que estamos a la cabeza en interrupciones voluntarias del embarazo».

Una crítica a la que también se suma organizaciones como Mujeres Jóvenes Región de Murcia 8 de marzo, cuya presidenta Loola Pérez cree que esto entra en contradicción con la Ley de Salud Sexual que tenemos en España y sólo responde al intento de contentar a algún sector de cara a las elecciones.

Según el diario 'La Verdad' esta ley se propone el apoyo decidido a la maternidad, «entendiendo que el aborto no es un derecho, sino un fracaso del proceso natural de la maternidad», tal y como recoge el artículo 74, en un párrafo propuesto expresamente por el presidente de la Comunidad, y en la misma línea de lo manifestado días atrás por el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Fuentes del entorno de López Miras confirman a Radio Murcia la inclusión de esa expresión ("entendiendo que el aborto no es un derecho, sino un fracaso del proceso natural de la maternidad") en el articulado del texto pero recuerdan que "es todavía un proyecto".

También confirman que se ha incluido en el articulado por expresa petición del presidente. ¿Qué significa la expresión? Estas fuentes señalan que la normativa "no va a poder impedir los abortos ni es lo que quiere hacer" porque no es una competencia regional, sin embargo, por lo que apuesta es por conseguir que las mujeres que estén dudando entre seguir con su embarazo o no hacerlo tengan "apoyo y alternativas" para seguir.

Así, añaden fuentes del entorno del presidente, se quiere crear una "red de apoyo a la mujer embarazada con puntos de lactancia materna que ayuden a conciliar la vida laboral y familiar" y, en definitiva, dice el entorno del presidente "Lo que se quiere hacer es poner a disposición de la mujer embarazada todos los recursos de la administración para que pueda culminar con un nacimiento su embarazo" y que "su decisión no se vea condicionada por sus circunstancias sociales, económicas, o familiares"