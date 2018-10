Domínguez: "Se está perdiendo el miedo al Sida y las precauciones son menores"

Bajo el lema "CON", remarcando la importancia de usar preservativo, el departamento de Salud lanza una campaña para frenar el incremento de las Enfermedades de Transimisión Sexual (ETS) que se está dando en los últimos años en Navarra. Especialmente ha aumentado la detección de VIH, clamidias, gonococia o sífilis. El consejero del ramo, Fernando Dominguez, decía que "la incidencia de estas enfermedades ha aumentado en la última década, aumentado por consiguiente la carga de morbimortalidad como uretritis, vaginitis, enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad o cánceres de cervicouterinos, etc..."

En Navarra, si nos fijamos en los casos de VIH, se ha pasado de una tasa de 3,7 por cada 100.000 habitantes de 2008, a una tasa de 6,4 el año pasado. El incremento es más significativo en los casos de Gonorrea, que se han triplicado para el mismo periodo, o en los de Sífilis, que se cuadruplicado. También las Clamideas han ido en aumento. Y se estima que esto pueda ser "la punta del iceberg" y que la afección sea aun mayor, puesto que las mujeres no presentan síntomas de estas enfermedades y por lo tanto son más difíciles de detectar. Estas infecciones afectan sobre todo a jóvenes de entre 20 y 34 años.

El incremento de las ETS, según MªJosé Pérez Jarauta, la directora del Instituto de Salud Pública, se debe principalmente a "la falta de información y educacion sexual en general, con la falta de información específica y de conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual y, por otra parte, por las relaciones que pueden constituir prácticas con riesgo y sin protección". Según el consejero, "probablenmente también se esté perdiendo el miedo al Sida y por lo tanto las precauciones que se toman son menores".

La campaña ofrecerá información para evitar estas enfermedades mediante el reparto de folletos, la difusión de videos, anuncios publicitarios o la creación de espacios web para consultas. En los centros escolares, dentro de una de las lineas del programa Skolae, se trabaja también en educación sexual para prevenir y evitar las ETS y también los embarazos no deseados.

Qué son las ITS y dónde acudir

Las ITS son infecciones producidas por, entre otros, bacterias, virus u hongos que se transmiten en las relaciones con coito vaginal, anal u oral cuando una de las personas tiene la infección y no se utilizan medidas preventivas.

En caso de dudas o sospecha, el Departamento de Salud recomienda acudir al centro de salud o al centro de salud sexual y reproductiva, así como a SARE o a la Comisión Ciudadana Antisida.

Entre las medidas comportamentales para la prevención eficaz, la OMS incluye la promoción del uso sistemático de preservativos masculinos y femeninos, la educación sexual, la reducción del número de parejas sexuales, el aumento de la cantidad de personas que se someten a pruebas de detección de ITS, el aplazamiento de la iniciación sexual, y la promoción del bienestar sexual.

Plantea, además, que la promoción del uso de preservativos en adolescentes y jóvenes, en particular, tiene la doble ventaja de prevenir las ITS y los embarazos no deseados, y que, además, cuando se fortalecen los conocimientos de la comunidad sobre las ITS se reduce la estigmatización y la discriminación, de manera que el uso adecuado de servicios relacionados tiende a mejorar.