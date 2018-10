E ti, ¿qué alcumes coñeces?

O Diccionario da Real Academia Galega define alcume, coma “o nome que se lle dá coloquialmente a unha persoa en lugar do seu propio, tomado dos seus defectos físicos, morais ou doutras circunstancias”.

Os alcumes que se poden escoitar no audio desta nova están contados por ointes que non dubidaron en compartir a traveso do WhatsApp os seus apodos e os da súa veciñanza.

Este pasado sábado, a Real Academia Galega organizou no Museo de Pontevedra a III Xornada de Onomástica Galega, centrándose nesta ocasión, nos alcumes. Ainda que non son exclusivos de Galicia, forman parte da cultura galega. Un patrimonio inmaterial que se foi transmitindo incluso de xeneración en xeneración, ate identificar a unha familia ou a súa casa. Alcumes que se asociacian ás vilas mariñeiras e ó rural quedando patente a diferencia que hai nas relacións sociais coas cidades, onde a xente non se coñece.

A xornada adicada ós alcumes contou con diversos velatorios ó longo de todo o día. Todos moi variados, dende os alcumes ós apelidos, pasando pola Idade Media, os alcumes e hisdtorias da Moureira. O evento abreuno Xoan Carlos García Porral, atendendo a un traballo que fixo en dúas aldeas de Lalín, nun total de 55 casas.