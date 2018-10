El PSOE ve "oportunista" el anuncio de Gamarra de implantar la gratuidad de 0 a 3 años en Logroño

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño Beatriz Arraiz ha tachado este lunes de "mentira" y de "oportunismo" el anuncio que la alcaldesa Cuca Gamarra realizó en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de la implantación el próximo curso de la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años en la capital riojana.

En rueda de prensa, Arraiz ha recordado que, tras el anuncio que hizo Gamarra, "le pedí concreción, y en la respuesta que dio la alcaldesa, nos dimos cuenta que en Logroño no va a hacer gratuidad universal en la educación de 0 a 3 años para el próximo curso".

Así, ha señalado que "lo único que nos ofreció Gamarra fue un compendio de una serie de ayudas que, en algún caso, ya existen, y que, en otros, se van a implantar, que pueden suponer una minoración en el precio, que está bien, pero que no es una gratuidad universal".

"Gamarra mintió para hacer un anuncio impactante en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Además, fue oportunista, sin llegar a explicar concretamente en qué consistía el anuncio que estaba haciendo", ha recalcado Arraiz.

En este sentido, ha hecho referencia a unas declaraciones en los medios de comunicación de la presidenta de la Asociación de centros de educación infantil, "que viene a avalar lo que defendemos desde el PSOE, que la universalidad no es lo que anunció Cuca Gamarra", que el único anuncio que sí realizó fue "el aumento de las chiquibecas a 200 euros".

Una medida "que está bien, porque todo suma para que las familias paguen menos", pero que a lo que hay que sumar las ayudas de 10 a 60 euros al mes del Gobierno de La Rioja; los 100 euros al mes del Gobierno de España; y los 100 euros que ya existen, desde el Ejecutivo central, para madres trabajadoras.

"Son un compendio de ayudas, pero que, al final no suponen una gratuidad universal, porque no implican que una familia no tengan que hacer un desembolso para llevar a su hijo a la guardería, que sería la verdadera gratuidad. Por eso, lo que dijo Gamarra es una mentira y es oportunista, es una medida que no es cierta en los términos en los que la anunció la alcaldesa", ha subrayado la portavoz socialista.

Además, ha incidido en que, en el curso 2019-2020, "quienes van a tener acceso a las medidas del Gobierno de La Rioja van a ser los niños que estén en la primera etapa de la Educación Infantil y que tenga de 2 a 3 años, mediante conciertos con los centros", con lo que la gratuidad será real "porque ahí no habrá que hacer ningún desembolso".

Sin embargo, ha insistido en que "con el anuncio de Gamarra de que Logroño va a ser el primer municipio en tener la gratuidad universal de la Educación Infantil de 0 a 3 años, el Ayuntamiento se va a hacer cargo del tramo de 0 a 2 años, pero no es así". "Su compromiso fue aumentar las chiquibecas a los 200 euros y complementarlas con las ayudas de los Gobiernos regional y central. Algo que minora el esfuerzo de las familias, pero que no cubre todo, no es gratuidad ni universalización. Decir que eso es así es una mentira", ha finalizado Beatriz Arraiz.